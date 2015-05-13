مراسم اربعین شهید مدافع حرم در مسجد جوادالائمه خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اربعین شهید مدافع حرم حاج جواد جهانی فیضی شامگاه سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه سالجاری ساعت ۲۱ شب با حضور مردم شهیدپرور خرم آباد و خانواده این شهید بزرگوار در مسجد جوادالائمه(ع) خرم آباد برگزار شد.

این مراسم به همت هیئت ابناءالزهرا(س) مسجد حضرت جواد الائمه(ع) خرم آباد واقع در سه راه مطهری این شهر برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام مرادی با اشاره به گسترش نهضت مقاومت اسلامی در منطقه بیان داشت: این نهضت برگرفته از انقلاب اسلامی ایران بوده که در منطقه ایجاد شده است.

وی ادامه داد: کشورهای مختلف با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران و اندیشه های معمار کبیر انقلاب راه خود را پیدا کرده و شاهد تقویت مقاومت اسلامی در منطقه هستیم.

وی با تاکید بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خصوص بین نسل جوان بیان داشت: همچنین باید همواره موضوع تلاس برای احیا و زنده نگه داشتن اسلام ناب محمدی را در جامعه مدنظر قرار دهیم.

شهید جواد جهانی فیضی در جریان دفاع از حرم مطهر حضرت زینب(س) طی ۱۴ فروردین ماه سال جاری به شهادت رسید.

پدر شهید جواد جهانی فیضی عراقی و مادرش خرم آبادی است.

شهید جهانی فیضی ۱۲ خردادماه سال ۶۶ در خرم آباد متولد و طی امسال به مقام رفیع شهادت نائل آمد.