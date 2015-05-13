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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۲:۳۹

دیناروند:

برنج مازندران شناسنامه دار می شود/ تهیه مصوبه ارتقای کیفیت نان

برنج مازندران شناسنامه دار می شود/ تهیه مصوبه ارتقای کیفیت نان

ساری - رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت شناسنامه دار شدن برنج تولیدی کشور و جلوگیری از عرضه فله ای آن را از مهمترین برنامه های این وزارتخانه در سال جاری بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول دیناروند چهارشنبه شب در نشست بررسی مسائل حوزه سلامت، با بیان اینکه مازندران قطب تولید برنج است، گفت: مخاطرات برنج شامل سموم، فلزات سنگین است و در سال گذشته برنج های وارداتی را با شناسنامه دار کردن و ثبت منابع معتبر، رصد و کنترل کردیم.

دیناروند بیان داشت: تاکنون دستاورد بسیاری خوبی در زمینه نظارت بهداشتی بر برنج داشته ایم و در سال گذشته بیشتر برنامه ها روی برنج های وارداتی بوده است و می توانیم بگوییم اکنون برنجی که وارد کشور می شود، سالم است.

وی افزود: امسال تمام تولیدات برنج در مازندران باید شناسنامه دار و برندهای برنج باید مشخص و عرضه فله ای آن جلوگیری شود.

رئیس سازمان غذا و داروی کشور ادامه دارد: اطمینان داریم که در سال جاری برنج های تولیدی مازندران شناسنامه دار می شوند و برنج فله از استان خارج نمی شود.

دیناورند یادآورشد: اگر میزان سموم و فلزات سنگین برنج از حد مجاز بیشتر باشد اجازه عرضه نخواهیم داد.

وی به برنامه ارتقای کیفیت نان اشاره کرد و گفت: برنامه نسبتا خوبی در این زمینه تهیه کردیم زیرا ۱۲ سال سیاست دولت عرضه نان صنعتی بوده است که در تحقق آن موفق نشده ایم.

دیناروند یادآور شد: سیاست ما این است که کیفیت نان های سنتی را ارتقا دهیم و طی برنامه پنج ساله می توانیم شیوه پخت را اصلاح، کیفیت نان را ارتقاء دهیم.

وی میزان مصرف نمک را ۱۲.۵ درصد و دو نیم برابر استاندارد بیان کرد و گفت: حذف نمک و کاهش آن در مواد غذایی از جمله نان از برنامه ها است.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: کمیته ای برای ارتقای کیفیت نان تشکیل شده است که در آن نانوایان، سندیکاها، کارشناسان وزارت بهداشت حضور دارند تا طرحی تهیه و مصوبه ارتقای کیفیت نان تهیه شود.

دیناروند، با عنوان اینکه صنایع غذایی از چند جهت در کشور نظارت می شود گفت: اصولی باید در تولیدات کارخانجات مواد غذایی مورد توجه قرار گیرد و بهداشت محیط کار و استانداردهای مورد نیاز در تولید هر محصول مدنظر قرار می گیرد.

کد مطلب 2580497

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