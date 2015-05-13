برنج مازندران شناسنامه دار می شود/ تهیه مصوبه ارتقای کیفیت نان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول دیناروند چهارشنبه شب در نشست بررسی مسائل حوزه سلامت، با بیان اینکه مازندران قطب تولید برنج است، گفت: مخاطرات برنج شامل سموم، فلزات سنگین است و در سال گذشته برنج های وارداتی را با شناسنامه دار کردن و ثبت منابع معتبر، رصد و کنترل کردیم.

دیناروند بیان داشت: تاکنون دستاورد بسیاری خوبی در زمینه نظارت بهداشتی بر برنج داشته ایم و در سال گذشته بیشتر برنامه ها روی برنج های وارداتی بوده است و می توانیم بگوییم اکنون برنجی که وارد کشور می شود، سالم است.

وی افزود: امسال تمام تولیدات برنج در مازندران باید شناسنامه دار و برندهای برنج باید مشخص و عرضه فله ای آن جلوگیری شود.

رئیس سازمان غذا و داروی کشور ادامه دارد: اطمینان داریم که در سال جاری برنج های تولیدی مازندران شناسنامه دار می شوند و برنج فله از استان خارج نمی شود.

دیناورند یادآورشد: اگر میزان سموم و فلزات سنگین برنج از حد مجاز بیشتر باشد اجازه عرضه نخواهیم داد.

وی به برنامه ارتقای کیفیت نان اشاره کرد و گفت: برنامه نسبتا خوبی در این زمینه تهیه کردیم زیرا ۱۲ سال سیاست دولت عرضه نان صنعتی بوده است که در تحقق آن موفق نشده ایم.

دیناروند یادآور شد: سیاست ما این است که کیفیت نان های سنتی را ارتقا دهیم و طی برنامه پنج ساله می توانیم شیوه پخت را اصلاح، کیفیت نان را ارتقاء دهیم.

وی میزان مصرف نمک را ۱۲.۵ درصد و دو نیم برابر استاندارد بیان کرد و گفت: حذف نمک و کاهش آن در مواد غذایی از جمله نان از برنامه ها است.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: کمیته ای برای ارتقای کیفیت نان تشکیل شده است که در آن نانوایان، سندیکاها، کارشناسان وزارت بهداشت حضور دارند تا طرحی تهیه و مصوبه ارتقای کیفیت نان تهیه شود.

دیناروند، با عنوان اینکه صنایع غذایی از چند جهت در کشور نظارت می شود گفت: اصولی باید در تولیدات کارخانجات مواد غذایی مورد توجه قرار گیرد و بهداشت محیط کار و استانداردهای مورد نیاز در تولید هر محصول مدنظر قرار می گیرد.