دوهزار سند بنیاد علوی در گمیشان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاری شامگاه چهارشنبه در مراسم اهدا سند مردم گمیشان توسط بنیاد علوی، افزود: بسیاری از واحدها و اراضی بنیاد علوی در چند سال اخیر به دلیل تاکید مقام معظم رهبری فراخوان شدند.

وی با بیان این نکته که در سالهای ۹۲ و ۹۳، ۱۴ هزار نفر فراخوان شدند، افزود: از این تعداد فقط هشت هزار نفر برای تعیین تکلیف زمین های خود مراجعه کردند.

کاری، مردم شهر مرز نشین گمیشان را آرام و قانع دانست و گفت: برآن هستیم تا به جز خانه، اراضی زراعی را برای صدور سند نقشه برداری و بررسی کنیم.

وی ادامه داد: اراضی که در روستا واقع شده تا ۵۰۰ مترمربع و اراضی شهرتا ۳۰۰ مترمربع به صورت رایگان سنددار می شوند و مازاد این متراژ با رقم بسیار ناچیز محاسبه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اموال و املاک بنیاد علوی افزود: هیات امنا بر اساس آئین نامه های بنیاد علوی، قوانینی را مصوب و تکلیف کردند که بر اساس این قوانین اراضی ۶ استان ایلام، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان و قزوین حداکثر تا نیمه اول سال ۹۵ تعیین تکلیف خواهد شد.

وی یکی از مشکلات در واگذاری را عدم مراجعه مردم به کارگروه برای تعیین تکلیف اراضی دانست و گفت: اگر این افراد برای تکمیل پرونده مراجعه کنند طبیعتا واگذاری و ارسال اسناد تسریع می یابد.

مهمترین جوهره در عرفان اجتماعی، خدمت به مردم است

در ادامه این مراسم استاندار گلستان گفت: اگر استان بخواهد ارتقا یابد باید از عرفان فردی به سوی عرفان اجتماعی سوق پیدا کند؛ مهمترین جوهره در عرفان اجتماعی، خدمت به مردم است.

حسن صادقلو صدور دوهزار سند برای مردم گمیشان را نوعی خدمت به خلق دانست و گفت: صدور اسناد اراضی یکی از بهترین اقدامات دولت تدبیر و امید به شمار می رود.

وی ادامه داد: دغدغه دولت تدبیر و امید به دلیل دستور ویژه مقام معظم رهبری، رسیدگی به مرزنشینان است؛ این اقدام به نوعی خدمت به محرومان به شمار می رود.

صادقلو افزود: محرومیت زدایی و رسیدگی به مرزها در روستا و شهرهای مرزی دستور ویژه مقام معظم رهبری است که در کنار آن ساخت مدرسه هم خدمت رسانی به مردم به شمار می رود.

به گفته وی، یکی از مهمترین مصوبات سفر رئیس جمهور رسیدگی به مناطق مرزی گلستان بود که شهر گمیشان هم جز آن به شمار می رود.

استاندار گلستان ایجاد منطقه آزاد تجاری در این منطقه را گامی موثر در محرومیت زدایی برشمرد وافزود: قرار است ۱۸۲ هزار هکتار از اراضی استان اعم از اینچه برون، داشلی برون تا شهر گمیشان جز منطقه آزاد به شمار می رود.

وی با بیان این نکته که در شهر گمیشان بهره وری از میگو در دستور کار قرار دارد، افزود: در این بین مشکلاتی وجود دارد که مطمئنیم مردم با صبوری آنها را تحمل کرده مشکلات را از سر می گذرانند.

مرزداران حافظان مرز و ارزش های اسلامی هستند

فرماندار گمیشان در ادامه این مراسم، گفت: مرزداران حافظان مرز و ارزش های اسلامی و وفادار به نظام مقدس و پشتیبان مقام معظم رهبری هستند.

امانگلدی ضمیر با بیان این نکته که شهرستان گمیشان دارای ۶۹ هزار نفر جمعیت است، افزود: همه مرزنشینان این شهرستان اهمل سنت و ترکمن هستند.

وی ضمن قدردانی از بنیاد علوی برای تعیین تکلیف اراضی این منطقه، گفت: با اقدام سازمان بنیاد علوی گره چندین ساله این مردم باز شد.

ضمیر با بیان این نکته که اغلب اهالی این منطقه به شغل ماهیگیری مشغول هستند، افزود: سقف درآمدی ماهیگیران این منطقه ۳۰۰ هزار تومان است از این رو ارائه سند اراضی بدون دریافت هزینه کمکی از سوی سازمان برای مردم این منطقه به شمار خواهد رفت.