ادامه ادعاهای مقامات اسرائیلی علیه حزب الله لبنان

به گزارش آسوشیتدپرس، یک مقام ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شد که حزب الله لبنان در حال ساخت یک زاغه بزرگ تسلیحاتی در این کشور است. این مقام اطلاعاتی- نظامی که نامش فاش نشده، مدعی است که حزب الله لبنان در حال حاضر دارای 100 هزار موشک است که می تواند با آنها مراکز و صدها نقطه حساس سرزمین های اشغالی را مورد هدف قرار دهد.

این مقام صهیونیست مدعی شده است که تسلیحاتی که در اختیار حزب الله لبنان است ساخت ایران بوده و از طریق سوریه وارد لبنان می شود و در نهایت در اختیار حزب الله قرار می گیرد.

این ادعا در حالی مطرح می شود که روز گذشته نیز روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت مدعی شده بود که سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در یکی از بیمارستان های بیروت به دلیل سکته قلبی یا نارسایی قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفته است.