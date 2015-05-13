31 کشته در حادثه آتش سوزی در یک کارخانه در فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک کارخانه تولید پوشاک در منطقه والنزوا سیتی پایتخت فیلیپین ظهر چهارشنبه طعمه حریق شد. نیروهای آتش نشانی که برای اطفای این آتش سوزی مهیب به محل اعزام شده اند تا کنون جسد 31 نفر را از این محل بیرون کشیده اند.

به گفته یک سخنگوی سازمان آتش نشانی ماموران این سازمان موفق شده اند حوالی ساعت 19 به وقت محلی آتش را مهار کرده و جان حدود 300 کارگر را که در حین آتش سوزی در داخل کارخانه گیر افتاده بودند، نجات دهند.

گزارش ها همچنین از مفقود شدن شماری از کارکنان این کارخانه حکایت دارد. بر این اساس تحقیقات برای یافتن علت این آتش سوزی آغاز شده است.