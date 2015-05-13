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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱:۴۶

20 سال زندان مجازات یک آمریکایی برای پیوستن به داعش

20 سال زندان مجازات یک آمریکایی برای پیوستن به داعش

دادگاهی در آمریکا یک شهروند این کشور را به جرم تلاش برای پیوستن به گروهک تروریستی داعش، به 20 سال زندان محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین‌الملل مهر به نقل از رویترز، ‫وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در بیانیه ‌ای اعلام کرد: یک شهروند آمریکایی ساکن ایالت «کارولینای شمالی» که متهم به جذب کمک‌های مادی برای پیوستن به گروهک تروریستی-تکفیری «داعش» در سوریه بود، به 20 سال زندان محکوم شده است.
بر این اساس «دونالد ری مورگان» 44 ساله در جلسه دادگاه خود که در ماه اکتبر سال گذشته میلادی برگزار شد، به جرم خود در این ‌باره اعتراف کرد و گفت که در ماه ژانویه و آگوست سال گذشته میلادی در راستای کمک به اعضای داعش فعالیت داشته است.
دادستانی آمریکا در بیانیه‌ خود در این‌باره آورده: «مورگان» چندی پیش با هدف پیوستن به «داعش»، کارولینای شمالی را به مقصد لبنان ترک کرد. این در حالی است که تلاش مورگان برای سفر به سوریه در می 2014 برای پیوستن به داعش ناموفق بوده است.
این فرد در آگوست سال گذشته در فرودگاه بین المللی جان‌اف کندی در شهر نیویورک به اتهام در اختیار داشتن یک اسلحه گرم بازداشت شده بود. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده «مورگان» از شبکه های اجتماعی برای بیان حمایت خود از داعش و فعالیت‌های تروریستی آن استفاده کرده است.

 

کد مطلب 2580517

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