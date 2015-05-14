انتقاد شدید حزب الدعوه اسلامی عراق از اعدام احتمالی آیت الله نمر

به گزارش مهر، حزب الدعوه اسلامی عراق در بیانیه ای رسمی اعلام کرده که اعدام آیت الله نمر جنگ شیعه-سنی در منطقه به راه خواهد انداخت که در راستیا منافع سران عربستان است.

در همین راستا پایگاه خبری «المسله» عراق در گفتگو با یکی از اعضای حزب الدعوه نوشت: بدون شک عربستان، در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر به حساب می آید و با اعدام آیت الله نمر، نقض حقوق بشر و کرامت انسانی را ثابت خواهد کرد.

این جنبش سیاسی در ادامه بیانیه رسمی خود نوشت: هم اکنون دشمنان اسلام و اسرائیل به دنبال جنگ فرقه ای در منطقه هستند و بدون شک اعدام آیت الله نمر به نفع اسرائیل و در هدف تأمین امنیت اسرائیل خواهد بود، زیرا سعودی ها می خواهند با ایجاد یک جنگ فرقه ای، مقاومت مردم منطقه را بی هدف جلوه دهند و در هدف دوستی با اسرائیل گام بردارند.