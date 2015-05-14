کویت و قطر راه خود را از عربستان جدا کرده اند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری مهر، وب سایت «البحرین الیوم» با انتشار گزارشی تحلیلی تحت عنوان «حمد آل خلیفه در لندن و سلمان در یمن؛ اما از کمپ دیوید چه خبر؟»، به دیدار سران عربی حوزه خلیج فارس پرداخت.

در این مطلب آمده: ملک سلمان، پادشاه عربستان از حضور در کنفرانس کمپ دیوید خودداری کرد زیرا می گوید درگیر موضوع آتش بس در یمن است و می خواهد مرکزی برای کمک های انسانی در صنعاء ایجاد کند! اما عذرخواهی «حمد عیسی آل خلیفه» حاکم بحرین بخاطر غیبت در این کنفرانس طبق خبرگزاری رسمی بحرین، مرتبط با موعد قبلی در لندن است.

تحلیلگران می گویند طبیعت این نوع عذرخواهی ها نشان دهنده میزان وضعیت درماندگی عربستان و بحرین است که فعالان سیاسی از آن به عنوان «شکست بهانه ها» در قبال تداوم گسترده نقض حقوق بشر به ویژه در بحرین یاد می کنند.

در همین راستا «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که ملک سلمان هیچ نگرانی در مورد دستور کار کنفرانس از خود بروز نداد اما محافل دیپلماسی و سیاسی این غیبت را حاوی پیام هایی می دانند که مربوط به نگاه عربستان – که بر شورای همکاری خلیج فارس تسلط دارد- به گفتگوهای در حال جریان ایران در مورد برنامه هسته ای و از محورهای این کنفرانس است.

در این میان فعالان سعودی مخالف آل سعود می گویند ملک سلمان هنگام برگزاری کنفرانس مشورتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در ریاض در پنجم ماه می، از سران این کشورها درخواست کرده که حضور خود را در کنفرانس کمپ دیوید کاهش دهند و این درخواستی بوده که از سوی امیر کویت و قطر که تعهدات گوناگونی به واشنگتن دارند، مورد استقبال قرار نگرفت.

علاوه بر این، کویت و قطر در برخورد با حوادث منطقه سعی می کنند با بقیه به خصوص عربستان تمایز داشته باشند. در عین حال اختلافات عربستان و قطر در سال گذشته نمی تواند بی تاثیر در این قضیه باشد که تا مرز اخراج سفرای دو کشور در مارس 2014 رسید.

همچنین بحران نفتی بین کویت و عربستان در مورد چاه های «الوفرة» و «الخفجی» که کویت بعد از بسته شدن چاه الوفره توسط عربستان به مدت دو هفته، اعلام کرد به دادگاه بین المللی برای حل مساله مراجعه می کند، از دیگر عوامل تاثیر گذار در عدم پذیرش درخواست عربستان برای شرکت نکردن در کنفرانس کمپ دیوید است.