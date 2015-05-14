توافق هسته ای اقتصاد ایران را به کما می برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالمالکی در همایش همدلی هسته ای که شامگاه چهارشنبه در تالار ابن سینا مشهد و با حضور صاحبنظران حوزه اقتصاد و عرصه سیاست برگزار شد اظهار کرد: جوشیدن خصومت های داخلی اقتصاد ناکارامد ایران را مهیای سودجویی برای بیگانگان کرده است.

وی با بیان این که تحریم ها جرقه فلج شدن اقتصاد ایران را رقم می زند، ادامه داد: ریشه مشکلات اقتصادی ایران در نیویورک و لوزان نیست بلکه در داخل نهفته است.

عبدالمالکی رویه برخی از مسئولان کشور اعم از سیاسی و حتی فرهنگی را نوعی اشتباه تلقی کرد و گفت: ربط دادن تمام مشکلات کشور به تحریم ها از مشکلات سیاسی گرفته تا فرهنگی به دور از منطق و عقل است زیرا با حذف تحریم ها تغییراتی مطلوب در کشور روی نخواهد داد.

وی با بیان این که توافقی که عزت و منافع ما را تامین کند خوب است اظهار کرد: ما بدون توافق می توانیم مشکلات را حل کنیم و اگر تلاش نکنیم حتی با برداشتن تحریم ها نیز نمی توان مشکلات اقتصادی را رفع کرد.

عبدالمالکی گفت: یک نشریه بیگانه در سال ۹۰ از قول اقتصاد دانان غرب نوشت آمریکا با تحریم ها نمی تواند اقتصاد ایران را فلج کند زیرا ۹۰ درصد تولید در داخل انجام می شود و اقتصاد ایران را تنها می توان با جوشیدن خصومت های داخلی تعطیل کرد.

وی ادامه داد: با تحمیل دو تحریم بانکی و نیز تحریم نفتی به عنوان دو تحریم اصلی بر ایران، بخشی از منابع ارزی ایران و نیز مبادلات ارزی حذف شد.

مصرف کالاهای خارجی علت تعطیلی صنعت

وی افزود: با کاهش مقدار دلار در ایران و افزایش ارزش آن مصرف کنندگان و تولید کنندگان خودی نیز کاری کردند که بهای دلار از ۲ هزار تومان به ۴ هزار تومان رسید که این امر به علت نبود توجیه اقتصادی در خرید مواد اولیه، کارخانه های تولیدکننده را تعطیل کرده و در نهایت کارگران بسیاری را بیکار کرد.

عبدالمالکی افزود: اصرار ایرانی ها به مصرف کالای خارجی و واردات خودروهای خارجی به تعطیلی بخش عظیمی از صنعت ایران منجر شد.

رییس گروه آموزشی اقتصاد با اشاره به این که مشکل عمده صنعت در حال حاضر نقدینگی است، اظهار کرد: شفاف نبودن محل مصرف بودجه کشور و رقم های بانکی یکی از نشانه های ضعف اقتصادی ایران است.

وابسته سازی کشور به تحریم ها اشتباه است

وی ایجاد مشکل برای منابع انسانی متخصص را پس از توافق هسته ای یکی دیگر از مشکلات عدیده کشور برشمرد و گفت: متفرق شدن دانشمندان هسته ای ایران و حاکمیت فضای خمودی و خاموشی بر فعالیت های هسته ای تنها یکی از آسیب ها به کشور است.

عبدالمالکی با بیان اینکه وابسته کردن اقتصاد کشور به تحریم ها یکی دیگر از این آسیب ها است، تصریح کرد: با توافقات هسته ای تحریم خاصی برداشته نمی شود و قرار نیست اتفاقی خاص بیفتد تنها با این کار آن نیروی مولد اقتصاد را در کمای مجدد خواهیم برد!

رییس گروه آموزشی اقتصاد ارزیابی اثرات توافق بر وضعیت ایران در حالتهای مختلف را از ضروریات انکار ناپذیر حال حاضر کشور دانست و گفت: افزایش فروش نفت، افزایش واردات کالاهای خارجی، چنبره غربی ها بر صنعت نفت ایران، افزایش قیمت مسکن و زمین، کاهش تورم در بعضی بخش ها و افزایش در بعضی دیگر از جمله عواقب حذف تحریم ها در خوشبینانه ترین حالت ممکن است.

وی افزود: کاهش تولید ملی و وابستگی بیشتر حاصل این موارد است که در نهایت به شکل گرفتن اقتصادی شکننده تر در ایران خواهد انجامید.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: با تداوم این اوضاع در چند سال آینده جنگی اقتصادی رخ خواهد داد.

حذف تحریم ها به صلاح نیست

وی با به کارگیری اصطلاح زورزدن برای حذف تحریم ها اظهار کرد: در وضعیت کنونی زور زدن برای حذف تحریم ها به صلاح نیست.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی نیازی به حذف تحریم ها ندارد بلکه تلاش می کند تا ۷۰ درصد صنعت خوابیده تولید را بیدار کرده و از سرمایه های انسانی موجود بهره ببرد.

عبدالمالکی با بیان اینکه به کار گیری نیروی کار در ایران ثروتی فراوان برای کشور حاصل خواهد کرد اذعان کرد: اقتصاد مقاومتی باید به مفهومی صحیح به کار برده شود و مفهوم واقعی آن اصلاح شبکه های گوناگون کشور از جمله بانکی و هسته ای است.

وی با طرح این سوال که با حذف شبکه بانکی چه اتفاقی در اقتصاد کشور می افتد، گفت: با حذف تحریم ها آنچنان که گفته می شود رخدادهای اقتصادی مطلوب رخ نخواهد داد و سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش نخواهد یافت.

سایت فردو بی خاصیت می شود

سید محمود آقامیری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم با بیان اینکه شرایط پیشین مباحث هسته ای ایران پس از توافقات هسته ای با محدودیت رو به رو خواهد شد افزود: با توافق هسته ای، نیروگاه فوردو خاصیت فعلی خود را از دست خواهد داد زیرا توافق هسته ای بعد سیاسی دارد تا منطقی.

عضو هیئت علمی دانشگاه با ابراز نگرانی از رویدادهای ناگوار پس از توافق هسته ای برای نیروی کار ایران بیان کرد: نیروی انسانی تربیت شده که به واسطه اتفاقات پس از توافق کار خود را از دست خواهد داد دچار نگرانی و سرخوردگی خواهد شد و زمانبر بودن تربیت نیروی انسانی بر اهمیت این موضوع می افزاید.

وی بازرسی های فراتر از پارلمان را مهم تر از سایر مسایل مطروحه پیرامون مباحث هسته ای عنوان کرد و افزود: بازرسی های فراتر از پارلمان ایران را با مشکلاتی عدیده مواجه خواهد کرد به علاوه این که پروتکل الحاقی هم خود یک خطر برای ایران محسوب می شود.

حفظ اعتلای میهن یاری مردمی را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، در همایشی که شامگاه چهارشنبه با عنوان همدلی هسته ای در تالار ابن سینا مشهد و با حضور صاحبنظران حوزه اقتصاد و عرصه سیاست برگزار شد همچنین مادر شهید احمدی روشن طی سخنانی بیان کرد: اقدام برای آبادانی کشور نباید معطل کمک دولت یا دیگری باشد آنچنان که پس از انقلاب مردم پیرو خواسته های رهبری ایران برای رونق مملکت و رشد و ارتقای آن تلاش کرده و به مرتبه فعلی رساندند.