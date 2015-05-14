غربی ها به دنبال فرسایشی کردن مذاکرات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فواد ایزدی شامگاه چهارشنبه در همایشی با عنوان همدلی هسته ای که با هدف حمایت از مطالبات رهبری و تکریم خانواده های شهدای هسته ای ایران در تالار ابن سینا مشهد برگزار شد گفت: غربی ها نیاز به توافق دارند اما برای حفظ و نگه داشتن تحریم ها بر سر جای خود.

وی ادامه داد: طراحی طرف مقابل مذاکرات مبتنی بر حذف خود خواسته چیزی به نام جمهوری اسلامی ایران است تا آنجا که ایرانی ها خود فناوری هسته ای کشورشان را تعطیل کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مردم عادی نسبت به مباحث هسته ای تفکراتی نامطابق با واقعیت دارند تصریح کرد: یکی از مباحث پرتبلیغ حال حاضر عدم موافقت نتانیاهو و رژیم صهیونیستی با توافق هسته ای ایران است اما این مطابق با واقعیت نیست.

وی فناوری هسته ای را اهرم قدرت برای ایران توصیف کرد و گفت: فناوری هسته ای اهرم قدرتی برای ایران و منطقه است و دغدغه طرف مقابل برای گرفتن آن نشان از میزان اهمیت این اهرم برای ایران و منطقه دارد زیرا ایران را تبدیل به یک قدرت کرده است.

ایزدی اظهار کرد: طرف مقابل با پژوهش دریافته است ایران در چند سال آینده یکی از ابر قدرتهای جهان خواهد بود و لذا بر این مبنا معطل کردن اقتصاد ایران را پیشه کرده است.

وی افزود: غربی ها سعی دارند تا با طولانی کردن مباحث هسته ای اقتصاد ایران را در چنگال رخوت اسیر کنند و طولانی شدن این مباحث حتی تا ۵۰۰ سال باز هم به نفع دشمنان و مخالفان پیشرفت اقتصادی ایران تمام خواهد شد.

جریان بیداری تحریم ها علیه ایران را گسترش داد

وی شکل گیری جریان بیداری را زمینه ساز گسترش تحریم ها علیه ایران ارزیابی کرد و افزود: تحریم ها از سال ۸۸ و از زمان شکل گیری جریان بیداری رو به تشدید و گسترش گذاشت.

فواد ایزدی در ادامه از جان کری شخصیتی فرصت طلب یاد کرد و افزود: جان کری در تلاش است با برد در مباحث هسته ای ایران آیندگان را ترغیب کند تا ۵۰ سال آینده به وی افتخار کرده و بگویند فردی توانست با حرکت خود تمدن غرب را بیمه کند.

وی تصریح کرد: اوضاع ایران در حال عقب گرد است و این در حالی است که در حوزه هسته ای هزینه های سنگین پرداخت کرده و شهید داده ایم.

وی ادامه داد: کم توجهی به خون شهدا و فقط چرخاندن سانتریفیوژ برای چرخیدن زندگی مردم سیاست خارجی «پسر خوب» را در بر خواهد داشت.

وی گفت: این در حالی است که تاریخ تجربیاتی تلخ از جمله تجربه سیاست های عرفات و مرسی را نشان می دهد.

وی پاسخ به این سوال که برای چه مذاکره می کنیم را یکی از ضروریات حال حاضر ایران دانست و بیان کرد: تاکنون در توافقات هسته ای امتیاز داده ایم و قرار است باز هم امتیاز بدهیم.

وی هدف تیم مذاکره کننده ایرانی را اندکی غریب دانست و سپس افزود: هدف تیم مذاکره کننده ایرانی برداشتن تحریم ها نیست بلکه رسیدن به توافق است و دولت روحانی در اقدامات هسته ای به منظور تحقق وعده های خود کارکردی انتخاباتی دارد.

ابهام در مذاکرات فاجعه است

وی ابهام در مذاکرات را برای ایران یک فاجعه خواند و تصریح کرد: طرف مقابل به درستی از اعمال خود و نتایج آن آگاه است و به دلایلی می خواهد به توافق برسد این در حالی است که هیچ جوابی ندارد از این رو حسن روحانی نیاز به باز طراحی رفتارها در مباحث هسته ای دارد.

عضو هیئت علمی کمیته خارجه با تاکید بر احتیاط بیشتر در برداشتن گام های توافقات هسته ای تصریح کرد: همواره حذف تحریم ها باید همزمان با امضای توافقات باشد و نباید به بعد موکول شود زیرا بر ابهام مباحث هسته ای ایران می افزاید.

وی معتقد بود: رابطه برد - برد در توافقات هسته ای با برد طرف مقابل ادامه یافته است زیرا توافق هسته ای برای ایران جز معطلی اقتصادی و توقف به ویژه در غنی سازی هسته ای و نیز توقف پژوهش حاصلی نداشته به گونه ای که مباحث هسته ای کشور شمایل ویترینی به خود گرفته است.