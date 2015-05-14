۱۲۶۱ دستفروش از سطح شهر کرمان جمع آوری شد

محمد رضا نارویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول سال گذشته هزار و ۲۶۱ مورد دستفروش از نقاط مختلف شهر کرمان از جمله بازار جمع آوری و وسایل آنها به انبار شهرداری انتقال داده شد.

وی ادامه داد: دستفروشان از نقاط مختلف شهر کرمان از جمله بازار جمع آوری و وسایل آنها به انبار شهرداری انتقال داده شد.

مدیر واحد اجرائیات و امور انتظامی شهرداری کرمان اظهار داشت: اکثر وسایل جمع آوری شده کیف، کفش و پوشاک بوده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود از تخریب ۱۱۹پل غیر مجاز در شهر کرمان در مدت یاد شده خبر داد.