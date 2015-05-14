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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۰۸

نارویی:

۱۲۶۱ دستفروش از سطح شهر کرمان جمع آوری شد

۱۲۶۱ دستفروش از سطح شهر کرمان جمع آوری شد

کرمان - مدیر واحد اجرائیات و امور انتظامی شهرداری کرمان از جمع آوری هزار و ۲۶۱ مورد دستفروش از سطح شهر کرمان توسط ماموران این واحد درطول سال گذشته خبر داد.

محمد رضا نارویی  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول سال گذشته هزار و ۲۶۱ مورد  دستفروش از نقاط مختلف شهر کرمان از جمله بازار جمع آوری و وسایل آنها به انبار شهرداری انتقال داده شد.

وی ادامه داد: دستفروشان از نقاط مختلف شهر کرمان از جمله بازار جمع آوری و وسایل آنها به انبار شهرداری انتقال داده شد.

مدیر واحد اجرائیات و امور انتظامی شهرداری کرمان اظهار داشت: اکثر وسایل جمع آوری شده کیف، کفش و پوشاک بوده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود از تخریب ۱۱۹پل غیر مجاز در شهر کرمان در مدت یاد شده خبر داد.

کد مطلب 2580541

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