پیکر دو شهید گمنام به بخش اصلاندوز از توابع پارس آباد انتقال یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده کمیته تحقیق و تفحص شهدای گمنام استان اردبیل صبح پنج شنبه در حاشیه مراسم انتقال این دو شهید تصریح کرد: دو شهید گمنام یکی ۱۸ ساله و دیگری ۲۴ ساله در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیده اند.

ذکی اله خوشبخت افزود: شب گذشته بعد از انتقال این دو شهید مراسم شبی با شهدا در امامزاده سید صدرالدین اردبیل برگزار شد و امروز انتقال به بخش اصلاندوز با هدف تشییع انجام می شود.

وی گفت: مسیر انتقال به شکلی انتخاب شده است تا شهروندان و ساکنان روستاهای حاشیه جاده بتوانند این دو شهید را زیارت کنند.

نماینده کمیته تحقیق و تفحص شهدای گمنام استان با بیان اینکه برنامه هایی نیز در برخی از روستاها و شهرهای طول مسیر انتقال تدارک دیده شده است، ادامه داد: نهایتا تا بعد از ظهر امروز دو شهید به بخش مرزی اصلاندوز انتقال یافته و تشییع خواهند شد.

به گفته خوشبخت در حاشیه مراسم تشییع نیز برنامه هایی با هدف گرامیداشت یاد شهدا تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه با این دو شهید تعداد شهدای گمنام به ۵۴ نفر می رسد، افزود: این دو شهد گمنام، شهدای عملیات خیبر هستند.