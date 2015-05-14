اعزام کاروان سلامت روستاهای اردبیل به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل صبح پنج شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه های اعزام آخرین کاروان سلامت هدف از اجرای این طرح را حمایت درمانی و محرومیت زدایی عنوان کرد.

بهرام غیبی گفت: با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مناطق محروم طرح اعزام کاروان های سلامت اجرا می شود که استان اردبیل در سال جاری هم در طرح استانی و هم ملی مشارکت داشته است.

وی طرح ملی را اعزام تیم درمان به روستای «نقده» ارومیه عنوان کرد و افزود: در بخش استانی نیز از هر شهرستان روستای محرومی جهت اعزام تیم درمان انتخاب شده است.

به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از جمله روستاهای تحت پوشش طرح شامل قشلاق قنبرلو در اصلاندوز، روستای قلی جان در کوثر، روستای عنبران اولیا در نمین، روستای حبشی در مشگین شهر و روستای گندشمین در بخش ثمرین است.

غیبی آخرین اعزام را به روستای کرد از توابع سرعین برشمرد و افزود: کاروان های سلامت با ویزیت رایگان مراجعان و کنترل فشار خون و قند خون نسبت به تجویز دارو اقدام می کنند.

وی از توزیع بسته های بهداشتی در روستاها خبر داد و تاکید کرد: توزیع بسته های بهداشتی با هدف فرهنگ سازی و اطلاع رسانی انجام می شود.