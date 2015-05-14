تضادطبقاتی خانواده با ایجادکینه بین فرزندان/ لزوم بازیابی فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طالع زاری ظهر پنج شنبه در نشستی با حضور بانوان فرهیخته و تاثیر گذار شهرستان شاهرود با عنوان « شکاف اعتقادی و فرهنگی بین نسل جوان و والدین آنها » که در سالن اجتماعات حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) شاهرود برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه والدین با ایجاد کینه بین فرزندان آتش تضاد طبقاتی در خانواده را می افروزند، خاطرنشان کرد: هنجار اجتماعی شیوه های رفتاری معینی است که رعایت آن ها باعث نظم در جامعه می شود.

وی بررسی گسست نسلی که گرایش های فرهنگی باعث تمییز و جدایی آن می شود در اجتماع را مهم دانست و افزود: فرهنگ نسل جوان و فرزندان ما امروز تغییر کرده و لازم است که حتما بازیابی شود.

هر نسل، دیگری را عامل پسرفت خود می داند

این استاد حوزه و دانشگاه مرحله تقابل نسل ها در روابط والدین و فرزندان را خطرناک دانست و تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد یک طبقه به طبقه دیگر به صورت منفی نگاه کرده و فرزندان، پدر و مادر را علل پس رفت خود فرض می کنند.

طالع زاری با یادآوری این مطلب که عاق فرزندان هم در دین ما وارد شده عنوان کرد: حقوقی که فرزندان بر عهده پدر و مادر دارند را نباید فراموش کرد چرا که تنش ها در بی توجهی به همین مرحله خود را نشان می دهند.

وی با تاکید بر اینکه دنیای امروز تغییر کرده و ابزار علم با سرعت رو به رشدی در حال ترقی است اذعان داشت: عوامل درونی و روانی زیادی باعث گسست نسل ها می شود که باید مورد بررسی ویژه قرار گیرد.

گاهی نگاه خانواده ها به فرزندان عادلانه نیست

این استاد حوزه و دانشگاه کمبود تفریح، تقسیمات شهری (بالای شهر و پایین شهر)، نوع مدرسه، خودنمایی بین دوستان، تحقیر و تنبیه بدنی، زیاده روی در ابراز محبت را از عوامل ایجاد گسست نسلی دانست و ابراز داشت: از جمله عوامل اجتماعی هم می توان به محیطی که پدر خانواده ایجاد می کند و تضاد طبقاتی بین فرزندان ما و دیگران اشاره کرد.

طالع زاری در خاتمه، عوامل اقتصادی را هم بخشی از علل گسست نسل خواند و یادآور شد: گاهی نگاه خانواده به بچه ها عادلانه نیست، فرزند اول را به مدرسه غیر انتفاعی فرستاده دومی چیزی ندارد، کینه که بین بچه ها درست می کنیم می تواند در یک خانواده تضاد طبقاتی ایجاد کند.