پیکر مطهر یک شهید گمنام در کرمانشاه تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام صبح پنج شنبه و همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) با حضور با شکوه مردم در کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم همچنین خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولین استانی حضور داشتند.

این مراسم از خیابان شهدای نبی اکرم (ص) تا حسینیه ثارالله برگزار شده و پس از آن پیکر پاک این شهید بزرگوار در این محل به خاک سپرده خواهد شد.

این شهید بزرگوار ۳۰ سال سن داشته و در عملیات خیبر و منطقه عملیاتی جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

با تدفین این شهید، تعداد شهدای گمنام دفن شده در استان کرمانشاه به ۱۰۷ شهید خواهد رسید.