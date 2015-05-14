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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع)؛

پیکر مطهر یک شهید گمنام در کرمانشاه تشییع شد

پیکر مطهر یک شهید گمنام در کرمانشاه تشییع شد

کرمانشاه- پیکر مطهر یک شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) در کرمانشاه تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام صبح پنج شنبه و همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) با حضور با شکوه مردم در کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم همچنین خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولین استانی حضور داشتند.

این مراسم از خیابان شهدای نبی اکرم (ص) تا حسینیه ثارالله برگزار شده و پس از آن پیکر پاک این شهید بزرگوار در این محل به خاک سپرده خواهد شد.

این شهید بزرگوار ۳۰ سال سن داشته و در عملیات خیبر و منطقه عملیاتی جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

با تدفین این شهید، تعداد شهدای گمنام دفن شده در استان کرمانشاه به ۱۰۷ شهید خواهد رسید.

کد مطلب 2580568

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