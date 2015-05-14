صعود پرسپولیس زابل به مرحله دوم لیگ منطقه ای فوتسال کشور مسجل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، در ادامه بازی های گروه هشت، عصر دیروز تیم فوتسال پرسپولیس زابل مقابل پارسه کوهدشت لرستان دو بر یک به پیروزی رسید تا پنجمین برد پیاپی این تیم هم به ثبت برسد.

پرسپولیس زابل پیش از این هم برابر بیمارستان امام علی (ع) هرمزگان، زرند کرمان، آساره اندیمشک و سروقامت ابرکوه یزد هم صاحب برتری شده بود و حالا با ۱۵ امتیاز صعود خود را بعنوان تیم نخست این گروه به مرحله بعد مسجل کرد.

نماینده استان طبق برنامه باید امروز پنجشنبه در دیدار ششم، به مصاف امید دهقایه بوشهر برود که گفته می شود بدلیل اینکه صعودش قطعی شده در این دیدار حاضر نخواهد شد.

نتایج پرسپولیس زابل :

پرسپولیس زابل ۸-۱ بیمارستان امام علی هرمزگان

پرسپولیس زابل ۶-۱ زرند کرمان

پرسپولیس زابل ۴-۲ آساره اندیمشک

پرسپولیس زابل ۳-۰ سروقامت یزد (عدم حضور نماینده یزد)

پرسپولیس زابل ۲-۱ کوهدشت لرستان