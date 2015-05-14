جوابیه راه آهن کرمان و توضیحات مهر

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل گزارشی تحت عنوان «قطارهای فرسوده روی ریل‌های قدیمی کرمان می‌تازند» در خبرگزاری مهر منتشر شد که مهرداد پاسیار مدیرکل راه آهن کرمان جوابیه ای به شرح زیر در این خصوص به خبرگزاری مهر در کرمان ارسال کرد.

«درسالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال دولت و ملت، همدلی وهم زبانی نام گذاری کرده اند امیدوارم که بتوانم با کمک شما عزیزان در راستای انجام وظیفه برای دیار کریمان گام های موثرتری را برداریم.

امادر خصوص انتقاد از ما، باید در پاسخ بگویم که روند سیر قطارهای مسافربری با برنامه ریزی خاص و پیچیده همراه است؛ مستحضر هستید که بخش خصوصی در این امر ما را یاری می کند و یکی از مالکان قطار کرمان-تهران شرکت جوپار است که خود کرمانی است و دیگری شرکت نورالرضا است که دارای واگن های چهار تخته لوکس طراز یک در شبکه ریلی است.

از آنجا که همه روزه دو قطار از تهران به کرمان و بالعکس با ساعات متفاوت در حال تردد هستند همشهریان عزیز می توانند بنابر مقتضیات سلیقه ای خود و توان مالی و برنامه ریزی کاری خود یکی را انتخاب کنند.

از آنجا که متذکر شدم برنامه ریزی حرکت قطارها با توجه به فصول مختلف تغییر می کند، در این راستا سعی می کنیم در صورتی که موارد فنی ایجاب کند در خصوص تغییر برنامه حرکت قطارها پیگیری لازم را انجام دهیم. فرصت را مغتنم شمرده و از رسانه ها که نقش مهمی در جذب سرمایه گذار دارند می خواهیم فعالیت بیشتری کنند تا شاهد رشد و بالندگی حمل و نقل ریلی در این خطه از کشور باشند، این اداره همواره سعی کرده در حد امکان بهترین خدمات را به همشهریان ارائه کند در صورت هرگونه توضیحات بیشتر در نشستی پاسخ گوی شما عزیزان خواهیم بود».

توضیحات خبرگزاری مهر

در جوابیه راه آهن در واکنش به گزارش مهر شاهد سکوت این اداره کل در زمینه محورهای اصلی گزارش هستیم به طوری که هیچ توضیحی در خصوص قدمت بالای ریل های مسیر کرمان - بافق داده نشده است.

این درحالی است که محمدمهدی زاهدی رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز چندی قبل در دیدار با وزیر راه و شهرسازی از قدمت این خطوط ریلی انتقاد کرده بود.

همچنین فرسودگی بیش از حد واگنهای مورد استفاده در این مسیر و سطح پایین خدمات رفاهی در قطار از جمله رستوران های قطارها نیز در این متن بی جواب مانده است.

افزایش قیمت نرخ بلیت ها و وضعیت بهداشتی قطار نیز از مواردی است که انتظارداشتیم در مورد آنها توضیحی داده شود.