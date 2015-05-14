شکوه دلبستگی به ائمه هدی در دیار ۱۵ خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام موسی کاظم(ع) مردم شهرستان ورامین طبق یک سنت و رسم قدیمی با راه اندازی کاروان پیاده عزاداری عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت به نمایش گذاشتند.

در این مراسم علاوه بر آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان، روحانیون و ائمه جماعات، مسئولان و مدیران، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم متدین و انقلابی شهرستان ورامین حضور داشتند.

در صبح روز شهادت امام کاظم(ع) مردم ورامین با تجمع در مسجد صاحب الزمان(ع) این شهرستان و برگزاری مراسم عزاداری و سخنرانی، به صورت پیاده به عزاداری پرداخته و صحنه های کم نظیری از عشق و دلدادگی مردم به اهل بیت عصمت و طهارت را به نمایش گذاشتند.

مردم متدین ورامین مسیر مسجد صاحب الزمان(عج) تا گلزار شهدای سید فتح الله را به صورت پیاده و در قالب دسته سینه زنی طی کردند که مورد توجه شهروندان دیار ۱۵ خرداد قرار گرفت.

همچنین عزاداران کاظمی پس از حضور در مقابل گلزار شهدای سید فتح الله، با حضور بر سر مزار شهیدان هشت سال دفاع مقدس بار دیگر با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی تجدید پیمان کردند.

حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد در جمع عزاداران کاظمی در شهرستان ورامین اظهار داشت: امام کاظم(ع) در دوران زندگی پربرکتشان برای احیا و گسترش اسلام حقیقی سختی های بسیاری را متحمل شدند.

رییس ستاد اقامه نماز ورامین افزود: امام موسی کاظم(ع) در بین مردم عصر و زمان خود از نظر ویژگی های مختلف سرآمد بودند به همین خاطر بسیاری از مردم گرد این وجود بابرکت جمع می شدند.

وی ادامه داد: خاندان ظالم عباسی که متوجه عمق ارادت مردم به هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت شده بود تصمیم گرفت که امام کاظم را زندانی کند به همین خاطر مدت زیادی از عمر پربرکت ایشان در زندان سپری شد.

قدوسی نژاد اضافه کرد: باید توجه داشت که اسلام و مکتب اهل بیت به آسانی به دست ما نرسیده است و همه پیروان ائمه معصومین وظیفه دارند با تمام توان از مبانی دینی دفاع کنند.