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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

یک قطار لوکس ۵ ستاره دیگر ۴۴ گردشگر خارجی را به ایران می آورد

یک قطار لوکس ۵ ستاره دیگر ۴۴ گردشگر خارجی را به ایران می آورد

قطار لوکس و ۵ ستاره مسافرتی یورو آسیا روز ۲۶ اردیبهشت ماه از مرز رازی وارد ایران می شود و ۴۴گردشگر آلمانی، سوئیسی، روس، بلزیکی ، دانمارکی و برزیلی را برای یک سفر ۱۰ روزه به ایران می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطار یورو آسیا دارای ۷ واگن است که ارزش هر یک از واگن ها ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار قیمت دارد.

سرآشپزهای این قطار از روسیه و ترکیه هستند و قرار است این قطار که سفر خود را از شهر وان در ترکیه آغاز کرده  روز ۲۶ اردیبهشت از مرز رازی وارد تبریز شده و یک برنامه ۱۰ روزه سفر برای گردشگران داشته باشد.

این گردشگران ۵ شب در قطار و ۵ شب در هتل ۵ ستاره اقامت خواهند کرد و از شهرهای تبریز، یزد، شیراز، اصفهان و تهران دیدن می کنند.

روز سوم خرداد مسافران با هواپیما از ایران خارج شده و ۷ نفر از آنها به ترکیه به همین قطار برمی گردند.

در این قطار ۳ گردشگر آلمانی، ۱۰ گردشگر سوئیسی، ۴ گردشگر دانمارکی، یک گردشگر روس، ۲۵ گردشگر برزیلی و یک گردشگر بلژیکی حضور دارند.

پیش از این قطار لوکس «دانوب» و یا قطار «عقاب طلایی» که جزو قطارها پنج ستاره کلاسیک بودند گردشگران خارجی را به ایران آورده اند.

سومین قطار نیز چند روز پیش به ایران آمد.

 

کد مطلب 2580602
فاطمه کریمی

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