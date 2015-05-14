یک قطار لوکس ۵ ستاره دیگر ۴۴ گردشگر خارجی را به ایران می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، قطار یورو آسیا دارای ۷ واگن است که ارزش هر یک از واگن ها ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار قیمت دارد.

سرآشپزهای این قطار از روسیه و ترکیه هستند و قرار است این قطار که سفر خود را از شهر وان در ترکیه آغاز کرده روز ۲۶ اردیبهشت از مرز رازی وارد تبریز شده و یک برنامه ۱۰ روزه سفر برای گردشگران داشته باشد.

این گردشگران ۵ شب در قطار و ۵ شب در هتل ۵ ستاره اقامت خواهند کرد و از شهرهای تبریز، یزد، شیراز، اصفهان و تهران دیدن می کنند.

روز سوم خرداد مسافران با هواپیما از ایران خارج شده و ۷ نفر از آنها به ترکیه به همین قطار برمی گردند.

در این قطار ۳ گردشگر آلمانی، ۱۰ گردشگر سوئیسی، ۴ گردشگر دانمارکی، یک گردشگر روس، ۲۵ گردشگر برزیلی و یک گردشگر بلژیکی حضور دارند.

پیش از این قطار لوکس «دانوب» و یا قطار «عقاب طلایی» که جزو قطارها پنج ستاره کلاسیک بودند گردشگران خارجی را به ایران آورده اند.

سومین قطار نیز چند روز پیش به ایران آمد.