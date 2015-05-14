  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

قاسمی به مهر خبر داد:

فوت و مجروحیت ۶ دانش آموز مازنی در تصادف سرویس مدرسه

فوت و مجروحیت ۶ دانش آموز مازنی در تصادف سرویس مدرسه

ساری - مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از تصادف سرویس مدارس دانش آموزی در شهرستان نور خبر داد و گفت: در این حادثه یکی از دانش آموزان فوت و چند تن نیز مجروع شده است.

سید علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این حادثه در محور نوشهر - نور به وقوع پیوسته است گفت: این سرویس مدرسه توسط اولیا دانش آموزان تهیه شده بود که دانش آموزان یکی از روستاهای نوشهر را به مدرسه ای در نور منتقل می کرد.

وی بیان داشت: در این حادثه که شش دانش آموز نوشهری سرنشین خودرو سواری بودند دچار مجروحیت می شوند و متاسفانه یکی از دانش آموزان فوت می کند.

به گفته قاسمی، چند دانش آموز دیگر که وضعیتشان خوب نبود به بیمارستانهای نور و آمل منتقل شدند و هم اکنون تعدادی نیز بستری هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: این سرویس مدرسه زیر نظر آموزش و پرورش نبوده و اولیای دانش آموزان بصورت مشارکتی برای رفت و آمد فرزندانشان آن را در نظر گرفته بودند.

وی با بیان اینکه، از زمان بروز حادثه، معاونان و مدیران شهرستانی را برای بررسی وضعیت دانش آموزان حادثه دیده اعزام کرده ام، گفت: آموزش و پرورش در حد توان از دانش آموزان آسیب دیده حمایت خواهد کرد.

مازندران ۴۷۰ هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 2580603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها