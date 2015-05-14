فوت و مجروحیت ۶ دانش آموز مازنی در تصادف سرویس مدرسه

سید علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این حادثه در محور نوشهر - نور به وقوع پیوسته است گفت: این سرویس مدرسه توسط اولیا دانش آموزان تهیه شده بود که دانش آموزان یکی از روستاهای نوشهر را به مدرسه ای در نور منتقل می کرد.

وی بیان داشت: در این حادثه که شش دانش آموز نوشهری سرنشین خودرو سواری بودند دچار مجروحیت می شوند و متاسفانه یکی از دانش آموزان فوت می کند.

به گفته قاسمی، چند دانش آموز دیگر که وضعیتشان خوب نبود به بیمارستانهای نور و آمل منتقل شدند و هم اکنون تعدادی نیز بستری هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: این سرویس مدرسه زیر نظر آموزش و پرورش نبوده و اولیای دانش آموزان بصورت مشارکتی برای رفت و آمد فرزندانشان آن را در نظر گرفته بودند.

وی با بیان اینکه، از زمان بروز حادثه، معاونان و مدیران شهرستانی را برای بررسی وضعیت دانش آموزان حادثه دیده اعزام کرده ام، گفت: آموزش و پرورش در حد توان از دانش آموزان آسیب دیده حمایت خواهد کرد.

مازندران ۴۷۰ هزار دانش آموز دارد.