«تورج حق وردی» داور دربی هشتادم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سایت فدراسیون فوتبال، تورج حق وردی دیدار دربی بین تیم‎های پرسپولیس و استقلال را سوت می‌زند.

جمعه ۹۴/۲/۲۵

ساعت ۱۷

* پرسپولیس – استقلال تهران در ورزشگاه آزادی

داوران: تورج حق وردی- سعید زارع- حسین طالقانی- بابک وسیله بر- ناظر: فریدون اصفهانیان – کمک داور ذخیره: سجاد طوری

ساعت ۱۹:۳۰

* راه آهن – گسترش فولاد در ورزشگاه شهر قدس

داوران: حسین زرگر- فرزاد بهرامی- جلیل شعرانی- محمدحسین ترابیان- ناظر: حیدر شکور

* ملوان – نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه تختی

داوران: محمد ملکی- اسد حاج محمد- حمیدرضا کنعانی- رضا عادل- ناظر: داود رفعتی

* تراکتورسازی – نفت تهران در ورزشگاه یادگار امام (ره)

داوران: علیرضا فغانی- رضا سخندان- آرمان اسعدی- اشکان خورشیدی- ناظر: حسین عسگری

* استقلال خوزستان – پیکان در ورزشگاه غدیر

داوران: محسن ترکی- محمدرضا ابوالفضلی- بابک داوری- محمدحسین زاهدی‎فر- ناظر: خداداد افشاریان

* صبای قم – فولاد خوزستان در ورزشگاه یادگار امام (ره)

داوران: حسن اکرمی- علی اکبر عظیم پور- یعقوب سخندان- امید سعیدفر- ناظر: ایرج نظری

* پدیده خراسان – ذوب آهن در ورزشگاه ثامن

داوران: شاهین حاج بابایی- هادی طوسی- امیررضا آشور ماهانی- محمدرضا فغانی- ناظر: محمود رفیعی

*سپاهان – سایپا در ورزشگاه فولادشهر

داوران: غلامرضا جباری- محمدرضا امینی- فرهاد مروجی- روح الله شریفی- ناظر: محمدعلی فروغی