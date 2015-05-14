«تورج حق وردی» داور دربی هشتادم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سایت فدراسیون فوتبال، تورج حق وردی دیدار دربی بین تیمهای پرسپولیس و استقلال را سوت میزند.
جمعه ۹۴/۲/۲۵
ساعت ۱۷
* پرسپولیس – استقلال تهران در ورزشگاه آزادی
داوران: تورج حق وردی- سعید زارع- حسین طالقانی- بابک وسیله بر- ناظر: فریدون اصفهانیان – کمک داور ذخیره: سجاد طوری
ساعت ۱۹:۳۰
* راه آهن – گسترش فولاد در ورزشگاه شهر قدس
داوران: حسین زرگر- فرزاد بهرامی- جلیل شعرانی- محمدحسین ترابیان- ناظر: حیدر شکور
* ملوان – نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه تختی
داوران: محمد ملکی- اسد حاج محمد- حمیدرضا کنعانی- رضا عادل- ناظر: داود رفعتی
* تراکتورسازی – نفت تهران در ورزشگاه یادگار امام (ره)
داوران: علیرضا فغانی- رضا سخندان- آرمان اسعدی- اشکان خورشیدی- ناظر: حسین عسگری
* استقلال خوزستان – پیکان در ورزشگاه غدیر
داوران: محسن ترکی- محمدرضا ابوالفضلی- بابک داوری- محمدحسین زاهدیفر- ناظر: خداداد افشاریان
* صبای قم – فولاد خوزستان در ورزشگاه یادگار امام (ره)
داوران: حسن اکرمی- علی اکبر عظیم پور- یعقوب سخندان- امید سعیدفر- ناظر: ایرج نظری
* پدیده خراسان – ذوب آهن در ورزشگاه ثامن
داوران: شاهین حاج بابایی- هادی طوسی- امیررضا آشور ماهانی- محمدرضا فغانی- ناظر: محمود رفیعی
*سپاهان – سایپا در ورزشگاه فولادشهر
داوران: غلامرضا جباری- محمدرضا امینی- فرهاد مروجی- روح الله شریفی- ناظر: محمدعلی فروغی
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