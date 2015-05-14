  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۵۲

فغانی داور تراکتورسازی - نفت؛

«تورج حق وردی» داور دربی هشتادم شد

«تورج حق وردی» داور دربی هشتادم شد

کمیته داوران اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته سی ام لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سایت فدراسیون فوتبال، تورج حق وردی دیدار دربی بین تیم‎های پرسپولیس و استقلال را سوت می‌زند.

جمعه ۹۴/۲/۲۵

ساعت ۱۷
* پرسپولیس – استقلال تهران در ورزشگاه آزادی
داوران: تورج حق وردی- سعید زارع- حسین طالقانی- بابک وسیله بر- ناظر: فریدون اصفهانیان – کمک داور ذخیره: سجاد طوری

ساعت ۱۹:۳۰
* راه آهن – گسترش فولاد در ورزشگاه شهر قدس
داوران: حسین زرگر- فرزاد بهرامی- جلیل شعرانی- محمدحسین ترابیان- ناظر: حیدر شکور

* ملوان – نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه تختی
داوران: محمد ملکی- اسد حاج محمد- حمیدرضا کنعانی- رضا عادل- ناظر: داود رفعتی

* تراکتورسازی – نفت تهران در ورزشگاه یادگار امام (ره)
داوران: علیرضا فغانی- رضا سخندان- آرمان اسعدی- اشکان خورشیدی- ناظر: حسین عسگری

* استقلال خوزستان – پیکان در ورزشگاه غدیر
داوران: محسن ترکی- محمدرضا ابوالفضلی- بابک داوری- محمدحسین زاهدی‎فر- ناظر: خداداد افشاریان

* صبای قم – فولاد خوزستان در ورزشگاه یادگار امام (ره)
داوران: حسن اکرمی- علی اکبر عظیم پور- یعقوب سخندان- امید سعیدفر- ناظر: ایرج نظری

* پدیده خراسان – ذوب آهن در ورزشگاه ثامن
داوران: شاهین حاج بابایی- هادی طوسی- امیررضا آشور ماهانی- محمدرضا فغانی- ناظر: محمود رفیعی

*سپاهان – سایپا در ورزشگاه فولادشهر
داوران: غلامرضا جباری- محمدرضا امینی- فرهاد مروجی- روح الله شریفی- ناظر: محمدعلی فروغی

کد مطلب 2580607

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها