به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته طی حکمی سناتور جان مک کین را -که سمت ریاست کمیته قدرتمند نیروهای مسلح مجلس سنا را بر عهده دارد- به عنوان یکی از اعضای هیأت بین المللی مشاوران رئیس جمهوری اوکراین انتخاب کرد.

اما، مک کین-سناتور کهنه کار ایالت آریزونا- از قبول فوری این سمت امتناع کرد و گفت علیرغم علاقه وافر برای کمک به اوکراین ترجیح می دهد پیش از هر اقدامی از عدم تداخل وظایف خود به عنوان مشاور دولت کی یف و وظایف محول شده به وی در سنای آمریکا اطمینان حاصل کند.

وی این اظهارات را در حالی عنوان کرد که در اوایل سال جاری از احساس شرمساری خود در قبال کم توجهی «باراک اوباما» به تامین کمک کافی برای فرو نشاندن بحران اوکراین سخن گفته بود.

مک کین پیشتر از اوباما خواسته بود تا دولت اوکراین را برای سرکوب جدایی طلبان شرق کشور به سلاح های تهاجمی مجهز کند.