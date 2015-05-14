۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۲

در دلوار و بندر امام حسن؛

چهار شهید گمنام در استان بوشهر خاکسپاری شدند

بوشهر - چهار شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس در دو نقطه استان بوشهر تشییع و خاکسپاری شدند.

نماینده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر مردمی ولایت مدار و شهید پرور هستند و همواره در برنامه‌های مربوط به شهدا شاهد حضور گسترده مردم این استان هستیم.

احمد موحد ادامه داد: روز گذشته چهار شهید دوران هشت سال دفاع مقدس با استقبال گسترده و پرشور مردم و مسئولان وارد استان بوشهر شد و طی روز گذشته تاکنون برنامه‌های مختلفی با حضور پیکر مطهر شهدا در نقاط مختلف استان برگزار شده است.

وی اضافه کرد: صبح امروز دو شهید در شهر دلوار شهرستان تنگستان و همچنین دو شهید در بندر امام حسن شهرستان دلوار در میان حضور پرشور و شعور مردم این شهرها تشییع و خاکسپاری شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با بیان اینکه این شهدا در هنگام شهادت بین ۱۷ تا ۲۲ سال سن داشته‌اند، افزود: این چهار شهید در عملیات‌های والفجر مقدماتی، خیبر و تک دشمن در مناطق فکه، مجنون و زبیدات به شهادت رسیدند.

موحد بیان داشت: برنامه‌هایی با حضور شهدا در دو دانشگاه شهر بوشهر و همچنین در شهر دلوار و روستاهای پهلوان‌کشی، لیلک و خورشهاب شهرستان تنگستان برگزار شد و در بندر امام حسن و شهر دیلم نیز برنامه‌های وداع با شهدا برگزار شد.

نماینده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در استان بوشهر افزود: با خاکسپاری این چهار شهید، استان بوشهر هم اکنون میزبان ۹۹ شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس است.

