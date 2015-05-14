به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «ابراهیم محلب» طی سفر به فرانسه با «مانوئل والس» همتای فرانسوی خود دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار اعلام کرد که مصر همچنان مسئله ایجاد ائتلاف بین المللی برای حمایت از مشروعیت در لیبی را پیگیری می کند.

«جان او لودریان» وزیر دفاع فرانسه نیز پیشتر از رایزنی میان کشورهای اروپایی به منظور حفظ استقرار و امنیت دولت وحدت ملی در لیبی در صورت توافق گروههای لیبیایی بر سر این موضوع خبر داده بود.

این در حالی است که طبق اظهارات منابع دیپلماتیک مسئله ایجاد یک نیروی نظامی بین المللی برای حمایت از لیبی همچنان در مرحله حرف باقی مانده است.

پایگاه النشره نیز با انتشار خبری به اظهارات محلب در یک نشست مطبوعاتی پرداخت.

بر اساس گزارش این منبع، محلب روابط عربستان و مصر را راهبردی و سرنوشت ساز توصیف و تاکید کرد که هیچ کس نمی تواند خدشه ای به این رابطه وارد آورد.

محلب همچنین اعلام کرد که مصر و فرانسه تمایل به گسترش همکاریهای دوجانبه به ویژه در زمینه فعالیت صلح آمیز هسته ای دارند.

وی همچنین اعلام کرد ک مصر در پی ایجاد یک نیروگاه هسته ای برای تولید انرژی است.

محلب با اشاره به برگزاری نشست کمپ دیوید اعلام کرد که این نشست نشان می دهد که امنیت خلیج فارس برای همه دنیا مهم است و مصر معتقد است که امنیت خلیج فارس و قاهره یکی است.