برگزاری المپیاد مهارت های امدادی دانش آموزی در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا كریمیان در حاشیه برگزاری المپیاد مهارت های امدادی دادرسان هلال احمر مرحله شهرستانی كه پیش از ظهر امروز در جمعیت هلال احمر شهرستان گلپایگان صورت گرفت، با بیان اینكه دادرس مخفف « دانش آموزان آماده در سوانح » است، اظهار داشت: در طرح دادرس ۱۰ مدرسه پسرانه و ۱۰ مدرسه دخترانه با هماهنگی آموزش و پرورش و۲۰۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه كه دوره های آموزش امدادی به آنها داده شده است، پس از برگزاری دوره های آموزشی در قالب المپیاد شهرستانی در سطح شهرستان طی دو روز به طور جداگانه از آنها آزمون عملی و تئوری گرفته می شود.

وی با اشاره به اینكه این دانش آموزان، دوره های امدادی و كمك های اولیه را طی مدت ۳۵ ساعت از سوی مربیان مدارس و هلال احمر به صورت كتبی و عملی آموزش می بینند، تصریح كرد: هدف از برگزاری این دوره های دادرسی در مدارس آموزش تیم های آماده امدادی دانش آموزی است تا در مواقع مورد نیاز و بروز حوادث غیرمترقبه و سوانح قبل از رسیدن تیم های امدادی اولاً خودامدادی و در مرحله بعد به دیگران امدادرسانی كنند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گلپایگان در پایان یادآور شد: برگزیدگان مراحل آزمون المپیاد دانش آموزی در شهرستان ها به المپیاد استانی معرفی می شوند تا در سطح استان در آزمون شركت داده شوند.