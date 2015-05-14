۱۷ معلم نمونه استان بوشهر در روز جوان تجلیل می شوند

عبدالمحمد شعرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۷ معلم جوان و نمونه از ۱۷ شهرستان و منطقه آموزش و پرورش استان بوشهر انتخاب می شوند.

وی ادامه داد: از عمده اهداف آیین تجلیل از ۱۷ معلم نمونه استان بوشهر معرفی نیروهای شایسته ای است که گمنامانه در امر خطیر تعلیم و و تربیت مشغول به خدمت هستند.

مشاور امور جوانان مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: این آیین می تواند زمینه شناسایی نیروهای شایسته و گمنامی باشد که با ذوق و شوق در مناطق دور دست خدمت می کنند را فراهم کند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در آیین بزرگداشت هفته معلم شایستگی ها و توانایی های معلم های جوان کمتر مورد توجه قرار می گیرد در انتخاب معلم های نمونه به مناسبت روز جوان تنها افراد زیر ۳۰ سال مشمول طرح یاد شده می شوند.

شعرانی یادآور شد: سطح مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، کسب عنوان در مسابقه های پژوهشی، تعداد اکتشافات و اختراعات،کسب عناوین قهرمانی در مسابقه های ورزشی کشوری و همچنین کسب رتبه در جشنوارهای علمی از عمده شاخص ها در ارزیابی برای انتخاب معلمان نمونه خواهد بود.

وی گفت: معلمانی انتخابی از هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم آموزش و پرورش خواهند بود.

شعرانی بیان داشت: آیین تجلیل از ۱۷ معلم جوان و نمونه استان بوشهر با حضور تعدادی از مسئولان این استان ۹ خردادماه در بوشهر برگزار خواهد شد.