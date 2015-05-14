نوشتن کتاب ترسناک و کار در مطبوعات دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان فولادوند، نویسنده کودک و نوجوان، عصر دیروز ۲۳ اردیبهشت ماه، در بخش جنبی فعالیت‌های کانون حضور یافت و با بچه‌ها و مربیانشان درباره نوشتن و کار درمطبوعات به گفتگو پرداخت.

این نویسنده کودک و نوجوان که سردبیر «همشهری بچه‌ها» هم هست در پاسخ به این‌که کار در مطبوعات دشوارتر است یا نویسندگی گفت: هرکدام سختی‌ها و درعین حال شیرینی‌های خاص خود را دارند. نوشتن کتاب کار ترسناکی است. چون کتاب در کارنامه کاری تو باقی می‌ماند و همه تو را با کتاب‌هایت داوری می‌کنند.

فولادوند اما کار در مطبوعات را دشوارتر از نوشتن کتاب دانست و افزود: کسی که هزینه می‌کند و کتاب می‌خرد؛ هم با مطالعه بیشتری این کار را انجام داده هم کتاب را تا انتها می‌خواند تا ببیند چه می‌شود و چه اتفاقی می‌افتد اما نوشتن در مطبوعات دشوارتر است. شما به اندازه دو خط فرصت داری تا مخاطب خود را جذب کنی وگرنه او مجله را کنار می‌گذارد و اشتیاقی به خواندن نشان نمی‌دهد.

به گفته نویسنده کتاب «من و یک گلدان خالی»، بعضی نویسندگان کودک و نوجوان، خاطرات خود را مرور می‌کنند و این، یکی از دلالیلی است که موجب می‌شود بچه‌های امروز با کتاب و نشریات کودک و نوجوان ارتاط چندان برقرار نکنند.

فولادوند در ادامه بین کرد: خیلی از نویسنده‌ها، چه انها که کتاب می‌نویسند و چه آنها که در نشریات فعالیت می‌کنند، گرفتار بچگی خود هستند و طبیعی است که کودکی آنها برای کودک و نوجوان امروز، جذابیتی نواشته باشد.

نویسنده کتاب «رستم و سهراب» به نقش بازنویسی و بازآفرینی داستان‌های کهن اشاره و بیان کرد: یکی از رنج‌های بزرگ من به عنوان یک ایرانی، زمانی است که با متون بازنویسی یا بازآفرینی شده روبه‌رو می‌شوم و می‌بینم حق مطلب را ادا نکرده‌اند. داستان‌های شاهنامه و مثنوی و عطار و کلیله و دمنه، ماندگارند و تاریخ مصرف ندارند. منِ خواننده در هر سن و سالی می‌توانم این آثار را بخوانم و درک و دریافت خودم را داشته باشم.

فولادوند با انتقاد از نویسندگانی که به بازنویسی و بازافرینی این متون کهن می‌پردازند و حق مطلب را ادا نمی‌کنند گفت: این افراد موجب می‌شوند که کودکان و نوجوانان سرغ اصل داستان‌های شاهنامه و مثنوی و عطار نروند و با این کار ستمی بزرگی را بر آنان روا می‌دارند.

امسال کانون پرورش فکری علاوه بر سالن کودک و نوجوان نمایشگاه، در بخش جنبی این سالن نیز غرفه‌هایی را برپا کرده که در آن سفال، نقاشی، قصه‌گویی و ... اجرا می‌شود و تاکنوننویسندگانی چون محمدرضا شمس، فرهاد حسن‌زاده و مرجان فولادوند از این بخش بازدید کرده‌اند.