به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، رئیس کمیته نظارت بازرسی و صیانت سازمان لیگ فوتبال ایران در پی اظهارات یکی از اعضای هیأت مدیره باشگاه پیکان بیان کرد: اعضای سازمان لیگ خود را موظف می دانند پیگیر مطالبات بحق همه باشگاه‎ها باشند و در این رابطه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‎کنند.

این مقام مسئول افزود: طبق مفاد بند ۸ ماده یک آیین نامه رابطه باشگاه‎ها با لیگ، همه اعضای حقیقی و حقوقی باشگاه ها موظفند با حفظ احترام متقابل از هرگونه اظهار نظر علیه سایر اعضای لیگ امتناع نموده و باشگاه ها طبق اساسنامه موظف هستند در همه مراودات خود این اصل اساسی را جاری و بر همه اصول کاری خود حاکم بدانند.

وی تاکید کرد: از فصل آینده اعضای محترم حقیقی و حقوقی باشگاه ها که به این اصل پایبند نباشند مجوز فعالیت آنان صادر نخواهد شد و در طول فصل آینده نیز در صورت رعایت نکردن این اصل مجوز صادره باطل می شود.

حجت السلام علیرضا علیپور گفت: مسئولان و اعضای هیأت مدیره محترم باشگاه ها هرگونه سئوال یا مطالبه نسبت به موارد مختلف را می‎توانند براساس آیین نامه باشگاه ها با لیگ پیگیری کنند و سازمان لیگ نیز خود را موظف می داند به همه موارد مطرح شده پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: توزیع درآمدها بین باشگاه ها در سازمان لیگ نیز بر مبنای آیین نامه با رعایت حقوق همه باشگاه ها انجام می شود و اگر مدیران محترم باشگاه ها ابهام یا سئوالی در این رابطه داشته باشند سازمان لیگ فوتبال آمادگی پاسخگویی به سوالات آنان و پیگیری موارد مطرح شده را دارد.

رئیس کمیته نظارت بازرسی و صیانت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد موارد مطرح شده از سوی یکی از اعضای هیأت مدیره باشگاه پیکان گفت:سازمان لیگ فوتبال ایران از روز شنبه هفته جاری همه موارد مطرح شده از سوی این باشگاه را به رکن قضایی فدراسیون فوتبال ارجاع داده است و مسئولان این باشگاه می توانند از طریق ارکان قضایی فدراسیون پیگیر موارد مطرح شده باشند.

علیپور تاکید کرد: ایجاد امنیت روانی برای همه باشگاه ها به طور یکسان و با رعایت مقررات از اهم سیاست های جاری سازمان لیگ است و این سازمان ضمن احترام به همه آنها نگاه یکسانی به باشگاه ها دارد وعملکرد سازمان لیگ در طول این سال ها شاهدی بر این مدعاست.