  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳

رئیس کمیته نظارت بازرسی و صیانت سازمان لیگ فوتبال ایران:

سازمان لیگ با همه باشگاه‎ها یکسان رفتار می‌کند

سازمان لیگ با همه باشگاه‎ها یکسان رفتار می‌کند

حجت السلام علیرضا علیپور گفت سازمان لیگ فوتبال ایران حافظ حقوق همه اعضای لیگ و امانتدار باشگاه‎هاست و خود را موظف می‎داند در اجرای قوانین ، مقررات و آیین‎نامه‎ها به همه باشگاه‌ها به یک چشم نگاه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، رئیس کمیته نظارت بازرسی و صیانت سازمان لیگ فوتبال ایران در پی اظهارات یکی از اعضای هیأت مدیره باشگاه پیکان بیان کرد: اعضای سازمان لیگ خود را موظف می دانند پیگیر مطالبات بحق همه باشگاه‎ها باشند  و در این رابطه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‎کنند.

این مقام مسئول افزود: طبق مفاد بند ۸ ماده یک آیین نامه رابطه باشگاه‎ها با لیگ، همه اعضای حقیقی و حقوقی باشگاه ها موظفند با حفظ احترام متقابل از هرگونه اظهار نظر علیه سایر اعضای لیگ امتناع نموده و باشگاه ها طبق اساسنامه موظف هستند در همه مراودات خود این اصل اساسی را جاری و بر همه اصول کاری خود حاکم بدانند.

وی تاکید کرد: از فصل آینده اعضای محترم حقیقی و حقوقی  باشگاه ها که به این اصل پایبند نباشند مجوز فعالیت آنان صادر نخواهد شد و در طول فصل آینده نیز در صورت رعایت نکردن این اصل مجوز صادره باطل می شود.

حجت السلام علیرضا علیپور گفت: مسئولان و اعضای هیأت مدیره محترم باشگاه ها هرگونه سئوال یا مطالبه نسبت به موارد مختلف را می‎توانند براساس آیین نامه باشگاه ها با لیگ پیگیری کنند و سازمان لیگ نیز خود را موظف می داند به همه موارد مطرح شده پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: توزیع درآمدها بین باشگاه ها در سازمان لیگ نیز بر مبنای آیین نامه با رعایت حقوق همه باشگاه ها انجام می شود و اگر مدیران محترم باشگاه ها ابهام یا سئوالی در این رابطه داشته باشند سازمان لیگ فوتبال آمادگی پاسخگویی به سوالات آنان و پیگیری موارد مطرح شده را دارد.

رئیس کمیته نظارت بازرسی و صیانت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد موارد مطرح شده از سوی یکی از اعضای هیأت مدیره باشگاه پیکان گفت:سازمان لیگ فوتبال ایران از روز شنبه هفته جاری همه موارد مطرح شده از سوی این باشگاه را به رکن قضایی فدراسیون فوتبال ارجاع داده است و مسئولان این باشگاه می توانند از طریق ارکان قضایی فدراسیون پیگیر موارد مطرح شده باشند.

 علیپور تاکید کرد: ایجاد امنیت روانی برای همه باشگاه ها به طور یکسان و با رعایت مقررات از اهم سیاست های جاری سازمان لیگ است و این سازمان ضمن احترام به همه آنها نگاه یکسانی به باشگاه ها دارد وعملکرد سازمان لیگ در طول این سال ها شاهدی بر این مدعاست.

کد مطلب 2580661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها