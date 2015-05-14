درآمد ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی دولت از مخابرات

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حاج حسین‌خانی- معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران گزارش عملکرد سال ۹۳ این شرکت را به جای مدیرعامل قرائت کرد.

وی از دایر شدن ۹۵۱ هزار خط تلفن ثابت، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار خط موبایل و یک‌میلیون و ۳۱۰ هزار خط اینترنت پرسرعت در سال ۹۳ خبر داد.

معاون شرکت مخابرات ایران گفت: درصد تحقق عملکرد مخابرات در بخش تلفن ثابت و موبایل تقریبا به صددرصد نزدیک است اما در بخش دایری پورت اینترنت پرسرعت ۴۳ درصد اهداف مدنظر محقق شده است.

حاج حسین‌خانی تعداد شماره های مشغول به کار تلفن ثابت را در کشور ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار شماره و ضریب نفوذ این نوع تلفن را ۳۷.۶۶ درصد عنوان کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۴ میلیون و ۷۶ هزار خط اینترنت پرسرعت ADSL توسط مخابرات در کشور به بهره‌برداری رسیده است، تصریح کرد: تعداد مشترکان سیم کارت های اعتباری مخابرات ۴۵.۴۵ میلیون مشترک و شمار مشترکان سیم کارت های دائمی ۱۷.۴۵ میلیون مشترک است.

معاون شرکت مخابرات ایران ۹۶.۴ درصد پوشش جمعیتی کل کشور را تحت پوشش ارتباطات عنوان کرد و گفت: ۱۱۳ شهر جدید در سال ۹۳ تحت پوشش موبایل قرار گرفته است. همچنین رومینگ سیم کارت های دائمی با ۱۱۰ کشور برقرار است و مخابرات ۶۱ درصد سهم بازار سیم کارت های فعال را در اختیار دارد.

حاج حسین‌خانی با اشاره به درآمد ۳ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۹۲ گفت: در سال ۹۳ دولت از مجموع درآمد ۱۲هزار میلیاردی مخابرات، مبلغ ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سهم کسب کرده است.

وی کل دارایی های تلفیقی شرکت مخابرات ایران برای سال منتهی به سال ۱۳۹۳ را ۲۴۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام را ۸۴ هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال عنوان کرد.

به گزارش مهر، در این مراسم به ازای هر سهم مبلغ ۴۰ تومان برای سال ۹۳ به سهامداران اختصاص یافت.