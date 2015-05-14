تولید یک محصول استراتژیک پتروشیمی در ایران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سیاست های کلان صنعت پتروشیمی ایران در قالب برنامه ششم توسعه کشور افزایش ظرفیت تولید پروپیلن و پلی پرویلن به جای تولید محصولاتی همچون اتیلن و متانول، اوره و آمونیاک است.

بر این اساس محصولاتی همچون انواع گریدهای پروپیلن، پلی پرویلن و پلی اتیلن ها در صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور به ویژه صنعت بسته بندی، قطعه سازی خودرو و محصولات غذایی و بهداشتی دارای کاربردهای متعددی است.

همزمان با تدوین این استراتژی و برنامه کلان در صنعت پتروشیمی ایران، با بهره برداری از بزرگترین مجتمع کامپاند در پتروشیمی شازند، تولید یک محصول پر طرفدار و استراتژیک در صنایع پتروشیمی ایران به طور رسمی آغاز شد.

خداداد غریب‌پور مدیرعامل پتروشیمی شازندبا اشاره به راه اندازی مجتمع جدید کامپاند پلی پروپیلن در این مجتمع پتروشیمیایی، گفت: بخش کامپاندر واحد پلی‌پروپیلن پتروشیمی شازند با هدف امکان توان تولید اکسترودر به میزان ۲ تن در ساعت با موفقیت راه‌اندازی و در مدار تولید قرار گرفته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هدف از طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی دستگاه کامپاندر واحد پلی پروپیلن پتروشیمی شازند را تولید کامپاندهای با ارزش این محصول و افزایش توان تولید اکسترودر به میزان دو تن در ساعت عنوان کرد و افزود: با توجه به ارزش افزوده بالای کامپاندهای تولیدی، این دستگاه توانایی ساخت کامپاند با کیفیت بالا را در سطح کشور برخوردار است.

غریب پور با یادآوری اینکه این طرح جدید پتروشیمی از ظرفیت تولید حدود چهار تن کامپاند در ساعت برخوردار است، تبیین کرد: با توجه به اختلاف قیمت پودر و پلت (گرانول) از نظر اقتصادی عرضه پودر در بازار توجیه اقتصادی ندارد، بنابراین عرضه پلت با کیفیت در بازار سودآوری اقتصادی خواهد داشت.

مدیرعامل پتروشیمی شازند با اشاره به نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی و به ویژه با توجه صنایع خودروسازی و صنایع تولید لوازم خانگی به کامپاندهای پلی پروپیلن و تامین آن از صنایع غیر استاندارد و با ظرفیت پایین، یادآور شد: این طرح جدید با میزان تولید بالا و با کیفیت می‌تواند جایگزینی مناسب برای این صنایع باشد.

خط جدید تولید کامپاندر واحد پلی پروپلین پتروشیمی شازند بالاترین ظرفیت کامپاندینگ را در کشور در اختیار دارد و این خط جدید تولید با مشارکت شرکت هایی از آلمان و ایتالیا بوده و هزینه‌های ارزی تولید این دستگاه یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو طراحی و به بهره برداری رسیده است.