گرد و غبار شدید استان ایلام را در برگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار مهمان ۱۰ ساله مردم استان ایلام، صبح امروز پنجشنبه به طور شدید تمام مناطق استان ایلام را دربرگرفته است و این معضل در شهرستانهای جنوبی ایلام بیشتر است.

شهرستانهای مرزی دهلران و مهران به دلیل نزدیک بودن به کشور عراق، هم اکنون به طور شدیدتری با گرد غبار مواجه شده اند و هوای این دو شهرستان در وضع هشدار قرار گرفته است.

با وزش بادهای شدید و هجوم ریزگردها به استان ایلام، شهرهای در هاله ای از گرد و غبار فرو رفته است و مردم بیشتر در خانه ها هستند.

بر اساس آخرین نتایج ثبت شده توسط ایستگاه های سنجش آلودگی وضعیت برخی شهرستان های این استان سه برابر حد مجاز و دارای روند پایدار و در شرایط هشدار است.