  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴

گرد و غبار شدید استان ایلام را در برگرفت

گرد و غبار شدید استان ایلام را در برگرفت

ایلام-گرد و غبار شدید از امروز استان ایلام را در برگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار مهمان ۱۰ ساله مردم استان ایلام، صبح امروز پنجشنبه به طور شدید تمام مناطق استان ایلام را دربرگرفته است و این معضل در شهرستانهای جنوبی ایلام بیشتر است.

شهرستانهای مرزی دهلران و مهران به دلیل نزدیک بودن به کشور عراق، هم اکنون به طور شدیدتری با گرد  غبار مواجه شده اند و  هوای این دو شهرستان در وضع هشدار قرار گرفته است.

با وزش بادهای شدید و هجوم ریزگردها به استان ایلام،  شهرهای در هاله ای از گرد و غبار فرو رفته است و مردم بیشتر در خانه ها هستند.

بر اساس آخرین نتایج ثبت شده توسط ایستگاه های سنجش آلودگی وضعیت برخی شهرستان های این استان سه برابر حد مجاز و دارای روند پایدار و در شرایط هشدار است.

 

کد مطلب 2580687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها