۲ طلا سهم البرز از قهرمانی آسیا / نشستی برای ماندن یا رفتن سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته ورزش البرز با اتفاقات زیادی همراه بود. تیم های کشتی آزاد و فرنگی البرز برای حضور در لیگ برتر کشتی اعلام آمادگی کردند، اجرای طرح پاکداشت طبیعت ورزشکاران البرزی برگزار شد، نشست هم اندیشی اهالی فوتبال برای بررسی ماندن ورفتن ساییپا از البرز مورد بررسی قرار گرفت، میزبانی جام جهانی اسکی چمن به البرزی ها واگذار شد و دو کشتی گیر البرزی در مسابقات آسیایی به مدال طلا رسیدند.

گزارش تحلیلی مهر از مهمترین اتفاقات و رویدادهای هفته ورزش البرز را می خوانید.

میزبانی البرز از جام جهانی اسکی

مردادماه امسال پیست بین المللی دیزین در البرز میزبان جام جهانی اسکی چمن خواهد بود. این خبر را سولقانی رییس هیئت اسکی استان البرز اعلام نمود واز اعلام آمادگی ۹ کشور برای حضور در آن خبر داد.

پیش از این نیز استان البرز میزبان این مسابقات مهم جهانی بود و حال مردادماه امسال بار دیگر بهترین های این ورزش برای رقابت در عرصه جام جهانی به استان البرز خواهند آمد.

طرح سایپا برای بازگشت به تهران

مدیرعامل باشگاه سایپا در این هفته با ریختن آب پاکی بر روی دست مسئولان شهرهای مختلف اعلام کرد اگر سایپا قصد خروج از البرز را داشته باشد مقصدش پایتخت است و به شهر دیگری نخواهد رفت.

رضایی با بیان اینکه سایپا پیش از حضور در کرج در تهران بوده و به تهران بر می گردد به موج سواری برخی مسئولان استان های مختلف در این هفته پایان داد.

نشستی برای ماندن یا رفتن سایپا

در این هفته اعضای اتاق فکر فوتبال البرز متشکل از پیشکسوتان و ملی پوشان اسبق این ورزش البرز در نشستی مشترک با رییس هیئت فوتبال و مدیرکل ورزش و جوانان البرز کم و کیف حضور سایپا در البرز و رفتن این باشگاه در البرز را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست جمع بندی نخبگان فوتبال البرز رای به ماندن سایپا در البرز داد و آنها اعلام کردند اگر قرار به ماندن سایپا در البرز باشد بایستی اصلاحاتی در نوع فعالیت این باشگاه و تعاملش با البرز ایجاد شود.

دوطلا رهاورد البرزی ها از قهرمانی آسیا

مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی آسیا با کسب دو مدال خوشرنگ طلا برای البرزی ها همراه بود.

در این مسابقات که در کشور قطر به انجام رسید علیرضا کریمی و یوسف قادریان دو چهره آینده دار کشتی البرز در معیت تیم ملی آزاد و فرنگی به دو مدال طلا رسیدند تا سهمی پررنگ در کسب عنوان قهرمانی تیم های ملی کشورمان در قاره کهن ایفا کنند.

حضور البرز در لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی

با تلاش هیئت کشتی البرز سرانجام حضور دو تیم از البرز در لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی قطعی شد و این مسابقات مهم با حضور نمایندگان این استان به انجام خواهد رسید.

در این مسابقات که قرار است مرحله اول آن به میزبانی البرز برگزار شود نمایندگان استان البرز با ترکیبی از جوانان این شهر و تنی چند از بهترین های ایران به میدان می روند و امید دارند اتفاقا شیرین فصل گذشته را تکرار کنند.

پاکداشت طبیعت با مشارکت پر رنگ ورزشکاران

دومین مراسم پاکداشت طبیعت در حالی در این هفته در جاده چالوس برگزار شد که جامعه ورزشی البرز مشارکتی پر رنگ در آن داشتند.

در این برنامه فرهنگی بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر از فعالان رشته های مختلف ورزشی و سمن های مرتبط با حوزه محیط زیست محور کرج کندوان را در چندین بخش پاکسازی کردند. حضور تنی چند از قهرمانان ورزشی نیز فضایی خاص به این برنامه داد و بازخورد خوبی هم در رسانه های گروهی داشت.

افتتاح دیواره سنگ نوردی البرز در خردادماه

رییس هیئت کوهنوردی استان البرز در این هفته در گفتگو با مهر از آماده شدن دیواره سنگ نوردی البرز در خردادماه سال جار خبر داد. خزاعی با بیان اینکه با راه اندازی این دیواره در مجموعه انقلاب کرج شرایط تمرینی ورزشکاران این رشته ورزشی به شکل چشمگیری بهبود می یابد از جایگاه سوم البرز در کشور از حیث تعداد کوهنورد حرفه ای خبرداد.

خانه جودو کرج لنگ اعتبار نیم میلیاردی

در این هفته رییس هیئت جودو استان البرز از نیاز خانه جودو کرج به اعتبار نیم میلیاردی برای تکمیل شدن گفت و ازپیشنهاد این طرح به مسئولان البرزی برای قرار گرفتن در طرح های سفر ریاست جمهوری خبر داد.

سلگی همچنین از عدم سفر تیم منتخب البرز به جام بین المللی زیتون در ارمنستان به دلیل مشکلات مالی گفت و این غیبت را اتفاقی تلخ برای جودوکاران البرزی ارزیابی کرده است.

مشکلات مالی مقاومت حل می شود

مدیرعامل باشگاه مقاومت در این هفته از برنامه ریزی گسترده این باشگاه برای حل مشکلات مالی و حضور قدرتمند در فصل جدید گفته است. خالقی با بیان اینکه برنامه ریزی هایی برای جذب حامی مالی و پخش تلویزیونی این مسابقات صورت گرفته از معرفی سرمربی جدید تیم تا اول خردادماه و شروع تمرینات تیم خبر داده است.