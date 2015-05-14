احداث پروژه ملی باند دوم مسیر اسلام آباد غرب- پل دختر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات احداث و اجرای پروژه ملی باند دوم مسیر اسلام آباد غرب - پلدختر ظهر پنج شنبه با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولین استانی آغاز شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، در مراسم کلنگ زنی این پروژه، طول پروژه مذکور را ۲۷ کیلومتر اعلام کرد و گفت: این پروژه از پروژه های ملی بوده که با توجه به حساسیت آن و ترافیک و تصادفات اتفاق افتاده در این مسیر مورد تاکید وزارت راه است.

وی تصریح کرد: احداث این مسیر سهم بسزایی در کاهش ترافیک شمال به جنوب و مرکز کشور دارد و بر افزایش سطح کیفی آن تاکید داریم.

بهادری افزود: بنابر حساسیت های این مسیر، وزارت راه و شهرسازی دستور تسریع در اجرای این پروژه را داده است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون کلنگ قطعه اول آن یعنی اسلام آباد- حمیل به زمین زده شده و پیمانکار انتخخابی برای اجرای آن نیز از پیمانکاران توانمند استان انتخاب شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: سقف زمان تعیین شده برای اتمام کل پروژه سال ۹۵ تعیین شده اما بنابر قرار ما با پبمانکار، هشت کیلومتر از آن تا هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

بهادری یاد آور شد: وزارت راه و شهرسازی نیز براساس حساسیت های این پروژه ملی قول های مساعدی را برای کمک در اجرا و تسریع آن داده است.