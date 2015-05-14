تصادف در محور شول آباد استان لرستان ۳ کشته برجای گذاشت

سرهنگ چغلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی یک فقره تصادف بین دو دستگاه خودرو سمند در محور شول آباد و روستای شاپورآباد سه نفر کشته شدند.

وی با تشریح این تصادف بیان داشت: این تصادف صبح امروز ساعت ۸ بین دو دستگاه خودرو سمند رخ داد که در پی آن یک نفر در دم کشته و دو نفر دیگر نیز در بیمارستان به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه لرستان همچنین از مجروح شدن پنج نفر دیگر در این تصادف خبر داد و عنوان کرد: هم اکنون این مجروحان پس از انتقال از سوی تیم های امدادی در بیمارستان به سر می برند.

وی با اشاره به اعزام تیم های تخصصی از سوی پلیس راه لرستان برای بررسی علت وقوع این تصادف تصریح کرد: این تیم متشکل از کارشناسان مجرب بوده و به زودی علت وقوع این تصادف اعلام خواهد شد.