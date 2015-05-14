  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹

سرهنگ چغلوند خبر داد:

تصادف در محور شول آباد استان لرستان ۳ کشته برجای گذاشت

تصادف در محور شول آباد استان لرستان ۳ کشته برجای گذاشت

خرم آباد - رئیس پلیس راه لرستان از وقوع یک فقره تصادف در محور شول آباد شهرستان الیگودرز این استان خبر داد.

سرهنگ چغلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی یک فقره تصادف بین دو دستگاه خودرو سمند در محور شول آباد و روستای شاپورآباد سه نفر کشته شدند.

وی با تشریح این تصادف بیان داشت: این تصادف صبح امروز ساعت ۸ بین دو دستگاه خودرو سمند رخ داد که در پی آن یک نفر در دم کشته و دو نفر دیگر نیز در بیمارستان به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه لرستان همچنین از مجروح شدن پنج نفر دیگر در این تصادف خبر داد و عنوان کرد: هم اکنون این مجروحان پس از انتقال از سوی تیم های امدادی در بیمارستان به سر می برند.

وی با اشاره به اعزام تیم های تخصصی از سوی پلیس راه لرستان برای بررسی علت وقوع این تصادف تصریح کرد: این تیم متشکل از کارشناسان مجرب بوده و به زودی علت وقوع این تصادف اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2580693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها