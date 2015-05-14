هشدارهای صفارهرندی درنمایشگاه/ تسخیرلانه جاسوسی برای برخی هوس بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از جدیدترین آثار انتشارات «قدر ولایت» شامل مجموعه هشت جلدی تاریخ انقلاب و مجموعه پنج جلدی «گروه‌ها و احزاب» صبح امروز ۲۴ اردیبهشت ماه با حضور محمد حسین صفارهرندی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کتاب و در غرفه مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم صفارهرندی در سخنانی اظهار داشت: امروز در حوزه فرهنگ باید از برهان خلف استفاده کرد، چون طرف مقابل ما نیز همینگونه است و سعی دارد تاریخ معاصر را واژگونه به نمایش بکشد. یکی از عناصر ضد انقلاب اخیراً در جایی گفته که کار ما در حال حاضر مقابله سیاسی نیست؛ بلکه امروز باید تاریخ را به گونه‌ای به نسل جدید معرفی کنیم که بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم.

تاریخ معاصر کشور ما پیوستگی دارد

وی ادامه داد: این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم تاریخ معاصر ما پیوستگی دارد و نمی‌شود فقط زمان انقلاب و بعد آن را مورد توجه قرار داد. یادمان باشد که امروزه عده ای فقط تحلیل ۱۰-۱۵ سال قبل انقلاب را ارائه می دهند و یا حداقل به تاریخ جنگ می‌پردازند؛ عموم کسانی که این رویه را دارند هم اساتید دانشگاه هستند که با تأثیرگذاشتن روی مخاطبشان تلاش می‌کنند دانشجویان را به جریان ضدانقلاب متمایل کنند. یک عده ای که در تسخیر لانه جاسوسی شرکت داشتند و آن پل افتخاری برای خودشان می‌دانستند، امروز تغییر رویه داده و موافق آمریکا شدند و نقش خودشان را در تسخیر لانه جاسوسی کاملاً انکار می‌کنند.

وی ادامه داد: این عده حتی معتقدند که باید جلوی آمریکا فرش قرمز پهن کرد. با این حساب دیگر نمی‌شود محور حوادث و تحلیل انقلاب این افراد باشند که یک روز هوس می‌کنند از دیوار سفارت بالا بروند و روز دیگر به آمریکا متمایل می‌شوند؛ هرچند که بالا رفتن از دیوار سفارت برای بعضی‌ها از روی هوس بود.

صفارهرندی ادامه داد: کسانی در دهه ۶۰ نگاهشان این بود که صفر تا صد اقتصاد کشور باید در دست دولت باشد؛ همان کسانی هستند که نه تنها سرمایه‌داری داخلی را ترویج می‌کنند و امروز مروجان امپریالیسم سرمایه‌داری هستند. حالا ما باید پای کدام منبر بنشینیم تا رستگار شویم؟

وی افزود: این نوع نگاه را گروهک مجاهدین خلق نیز داشتند. یک روز مجاهدین خلق در ستیز با جریان امپریالیسم تا آنجا پیش می‌رفت که بگوید تمام عناصر وابسته به آن باید معدوم شوند و شعارشان را همین انتخاب می‌کردند و اعتقاد داشتند که امام مبارزه با آمریکا را بلد نیست و یک روز هم بزرگترین افتخارشان این شد که در کریدورهای بین‌المللی با مقامات آمریکایی عکس یادگاری بیاندازند. کدام یک از این تصاویر واقعی است؟ در بحث نیروهای درون انقلاب هم همین رویه وجود دارد. بسیاری از مسائلی که پس از انقلاب رخ داده پیشینه‌اش در قبل از انقلاب وجود داشته است. که یک طرف نیروهای مارکسیستی بودند و یک طرف نیروهای مذهبی که البته هر کدام از اینها اشکالاتی را داشتند مثلاً نیروهای مذهبی گاهی سایه اخباری گری و متهجرانه در کارهایشان دیده می‌شود.

امام گفت ما چپ و راست نداریم

صفارهرندی در ادامه با انتقاد از دسته بندی در جریان انقلاب گفت: امام گفت ما چپ و راست نداریم اما کسانی بعد از انقلاب برای ما چپ و راست درست کردند. چطور این اتفاق افتاده است؟ آنهایی که تفصیرهای چپ و راستی از انقلاب درست کردند همانها علم اعتدال به دست گرفتند. سابقه برخی از این افراد نشان می‌دهد که آنها افراطی‌ترین عناصر یکی از دو شاخه بودند.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: بازنمایی واقعیت‌های تاریخی خوب است چرا که جوان امروزی که سنش اجازه نمی‌دهد گذشته را دیده باشد، واقعیت گذشته را حس می کنند تا از جنس آن آدم‌هایی نباشد که خودشان بالای دیوار سفارت می روند و بعد از چند سال این امر را اشتباه تاریخی عنوان می‌کند. کسی که خودش در این واقعه حضور داشته و الآن این را یک اشتباه تاریخی می‌داند اول باید کیفرخواستی برای خیانت او تنظیم شود و اگر از دادگاه سالم به در امد وجهه جدیدی از خود نشان دهد.

صفارهرندی تصریح کرد: کسانی که در دهه شصت خود را تئوری پرداز بحث ولایت مطلقه فقیه می‌دانستند و دیگران را به این بهانه که از آن اطاعت نکرده‌اند محکوم کردند و فقهای بزرگوار را به این بهانه که اسلام آمریکایی دارند هو کردند، امروز خود اصل ولایت فقیه را زیر سوال می‌برند.

کاش برخی افراد می‌گفتند که ما عوض شده‌ایم

وی افزود: اینها باید پاسخ دهند که کدام یک درست است همان‌ها این روزها با اصل ولایت فقیه مخالفند. تبیین تاریخی تکلیف این نوع افراد را روشن می‌کند کاش این افراد می‌گفتند که ما عوض شدیم و یا امام و انقلاب ما را اغفال کردند که این حرف از نظر اخلاقی خوب است. نامردی اینجاست که این طور فکر می‌کنند اما هنوز خود را سردمدار انقلاب مطرح می کنند، سر سفره انقلاب می نشینند و خط امام و انقلاب را انحصار به خودشان می‌دانند درحالی که به امام عقیده‌ای ندارند حالا نسبت‌های فامیلی و بچه محل بودن چنین حقی را ایجاب نمی‌کند.

صفارهرندی افزود: تکلیف این چیزها باید در کتب تاریخی مشخص شود بیان مطالب تاریخی باید ناظر به پاسخگویی به این نوع مسائل باشد ما بیش از همه به انعکاس واقعیت‌ها نیاز داریم در این صورت آن آقایی که در دانشگاه‌ها فصل بزرگی درباره خدمتگذاری و دوره مشعشع پهلوی باز می کند خجالت خواهد کشید چون می‌داند دانشجو از این واقعیت‌ها آگاه است.

وی تأکید کرد: شناخت نقاط حساس در دوره پس از انقلاب به ویژه دهه شصت و اواخر این دهه که در آن حوادث سرنوشت سازی مانند پایان جنگ، عزل قائم مقام رهبری توسط امام، تعیین جانشین برای امام مبتنی بر خواست نمایندگان قانونی مردم و تأکید امام از این جمله است.