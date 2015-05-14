به گزارش خبرنگار مهر، داستان کنار رفتن تیمهای لیگی البرز در صورتی تکرار می شود که نماینده البرز با واگذاری امتیازش در لیگ دوچرخه سواری کشور به دیگر استانها دوباره خاطره بی مهری ها به بخش خصوصی را زنده کرد. ترک این تیم یادآور این موضوع غم انگیز است که باز باید شاهد فرار بخش خصوصی باشیم.

همواره از استان البرز به عنوان منطقه ای صنعتی یاد می شود. آمارها هم گویای این مطلب است و از وجود ۱۳ درصد صنایع تولیدی و خدماتی کشور در این استان خبر می دهد اما هیچ گاه این حجم بالای صنایع آنچنان که انتظار می رفته در حوزه ورزش سرمایه گذاری نداشته اند و اندک افراد علاقمند در این بخش هم اگر سرمایه گذای کرده اند خیلی زود از برخی بی مهری ها دلسرد شده اند و قید آوردن پولشان را به ورزش زده اند.

نمونه های بسیاری از این دست می توان مثال زد، ایران توسعه و پگاه نمونه های روشنی از این فرایند بوده اند. شرکت هایی که در این استان سرمایه گذاری خوبی در ورزش داشتند و حال از آنها تنها یک خاطره ای در محاق باقی مانده است.

بررسی فرایند تولد و مرگ تنها باشگاه لیگی دوچرخه سواری البرز

این تفاسیر و اطلاعات ارائه شد تا برسیم به اصل مطلب، تا از یک اتفاق تلخ و البته جدید پرده برداریم. از یک انحلال و به نیستی رفتنی دیگر و از پژمرده شدن یک فرصت دیگر برای بالندگی ورزش البرز.

باشگاه تک اسپرت البرز که به شکل تخصصی و در سایه علاقمندی مدیریتش به میدان ورزش دوچرخه سواری آمده بود امسال رسما با واگذاری امتیاز خود به اصفهانی ها به عمر کوتاه خود پایان داد تا همچنان داستان تلخ رخت بر بستن سرمایه گذاران و علاقمندان به ورزش در این استان مملو از استعداد تکرار شود.

بگذارید شرح این داستان تامل برانگیز و تلخ را در گفتگو با مجید مجیدزاده از پیشکسوتان دوچرخه سواری البرز و مدیر این باشگاه بشنوید. توضیحات وی به طور قطع ابعاد جدیدی از فرایند تولد و مرگ این باشگاه و عمر کوتاهش را برایتان روشن می کند.

مجیدزاده در این خصوص در گفتگو با مهر گفت: تک اسپرت البرز کار خود را از سال ۱۳۸۹ و با حضور در لیگ دسته اول دوچرخه سواری پیست آغاز کرد.

وی در ادامه افزود: من خود سالها در این ورزش فعالیت کرده ام و بخش اعظمی از کارهای اقتصادی ام هم حول و محور دوچرخه و تجهیزات آن بوده است. دو سال هم نماینده کشورمان در مسابقات جهانی پیشکسوتان بودم لذا با این علاقمندی وقتی برخی دوستان پیشنهاد راه اندازی باشگاه را کردند خیلی زود مجاب شدم و زمینه تاسیس باشگاه را فراهم کردم.

وی ادامه داد: ما در همان سال اول با کسب عنوان سوم لیگ یک کشور در بخش پیست به لیگ برتر راه پیدا کردیم و پس از آن در اولین حضور خود در لیگ برتر عنوان پنجم را به دست آوردیم و در دومین حضور خود در لیگ برتر پیست عنوان نایب قهرمانی را کسب کردیم.

واگذاری تیم دوچرخه سواری البرز به دیگر استانها چراغ استعدادیابی در این رشته را خاموش کرد

مجیدزاده با بیان اینکه حضور در جام باشگاه های آسیا اوج درخشش این باشگاه بود گفت: ما به همراه تیم های پتروشیمی و پیشگامان کویر یزد نمایندگان ایران در جام آسیا بودیم و این درحالی بود که یک پنجم تیم های دیگر برای حضور در این جام هزینه کردیم با این حال در همان سال هم نایب قهرمان لیگ برتر پیست شدیم و هم در آسیا عنوان ارزشمند سومی را به خود اختصاص دادیم تا توان بالای خود در این ورزش را به نمایش بگذاریم.

مدیر باشگاه تک اسپرت البرز راه اندازی تیم های باشگاه در بخش جاده را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: در کنار تیم پیست، تیم جاده نیز ایجاد شد و ترکیبی از جوانان البرز و چهره های موفق کشور در آن عضویت داشتند. این تیم هم در دو سال حضور خود در لیگ برتر به دو مقام نایب قهرمانی و چهارمی رسید.

وی به دلایل کناره گیری از لیگ برتر پس از این مدت کوتاه اشاره کرد و گفت: توان مال محدودی برای اداره تیم ها داشتم و این موضوع را با برخی ارگان ها در میان گذاشتم. در این میان مکاتبات و مذاکرات زیادی را با شورای شهر و شهرداری کرج برای جلب حمایت آنها داشتم اما متاسفانه کسی به یاری امان نیامد تا در نهایت سال گذشته امتیاز تیم پیست را به شهرداری تبریز واگذار کردم و امسال هم امتیاز تیم جاده را به تیم سپاهان اصفهان انتقال دادم تا پایانی بر فعالیت باشگاهی باشد که می توانست محلی مناسب برای بروز استعداد البرزی ها باشد.

به بخش خصوصی خسته نباشم هم نمی گویند

مجیدزاده با گلایه از فضای موجود در استان البرز گفت: متاسفانه در این استان نه تنها حمایتی از بخش خصوصی نمی شود بلکه دوستان از بیان یک خسته نباشید هم مضایقه می کنند و اقدامات را نوعی وظیفه می دانند. همین نگاه هاست که سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراری می دهد و دلسرد می کند.

این پیشکسوت دوچرخه سواری با اشاره به تلخی ها و ناملایماتی که در این ۵ سال با آن روبرو شده گفت: سراغ خیلی ها رفتم و برای ادامه حیات این تیم تقاضای کمک و یاری کردم اما همه به بهانه ای ما را از سر خود باز کردند و امروز این بی مهری ها منجر به نابودی باشگاهی دیگر در البرز شد.

مجیدزاده در پایان گفت: البرز همواره دوچرخه سوارانی مطرح در کشور داشته و تلاش ما برای تاسیس این باشگاه کمک به توسعه آن بود اما توان محدودم اجازه نگه داشتن این تیم را به من نداد و از این بابت شرمنده جامعه دوچرخه سواری البرز و مردم شهرم کرج هستم.

گزارش: مجتبی علی مردانی