آغاز مذاکرات ایران- هند بر سر بدهی ۷ میلیارد یورویی

به گزارش خبرنگار مهر، در طول حدود یک ماه گذشته تاکنون رفت و آمدهای مسئولان نفتی و بانکی بین تهران- دهلی‌نو شدت گرفته است که بدهی چند میلیارد یورویی مهمترین این رفت و آمد بین مسئولان دو کشور به شمار می رود.

بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در جمع خبرنگاران حجم بدهی نفتی هند به ایران را حدود هفت میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: مذاکرات برای وصول بخشی از این بدهی نفتی بین دو کشور در حال انجام است.

بر این اساس هفته جاری دور جدید مذاکرات ایران با هند بر سر بدهی حدود هفت میلیارد یورویی با حضور سفیر هند در وزارت نفت آغاز شده است.

منصور معظمی معاون برنامه ریزی وزیر نفت و شری دی پی سریواستاوا و نمایندگان چند شرکت بزرگ نفتی هند روز گذشته در ساختمان وزارت نفت در تهران مذاکراتی انجام داده اند.

معظمی معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت درباره مهمترین محور این مذاکرات گفت: فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و همکاری بین دو کشور(ایران - هند) بعد از لغو تحریم ها دو محور اصلی مذاکره با سفیر هند و نمایندگان چند شرکت معتبر و بزرگ این کشور بوده است.

به گزارش مهر، هندی‌ها را باید در ردیف یکی از بد حساب ترین مشتریان نفتی ایران قرار داد به طوری‌که این کشور آسیایی در طول چند سال گذشته تاکنون به دلایل مختلف تحریم، چالش ها و مشکلات متعددی را برای تسویه پول‌های نفتی ایران به وجود آورده و در نهایت دو کشور در طول دو سال گذشته به یک فرمول ارزی برای تسویه مبادلات نفتی بین تهران – دهلی تعریف و اجرایی کرده اند.

از سوی دیگر در حالی در طول دو سال گذشته تاکنون سطح تحریم های نفتی ایران اگر کاهش نیافته باشد، افزایش هم پیدا نکرده اما حجم بدهی‌های نفتی هند به ایران در طول چند ماه گذشته تاکنون به صورت غیر طبیعی در حال افزایش است.

نیرمالا سیثارامان وزیر تجارت هند در پارلمان این کشور در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته از بدهی ٨,٨ میلیارد دلاری نفتی هندوستان به ایران خبر داده است: مطابق با توافق‌های ارزی پیشین مقامات ایران و هند مقرر شده بود که پالایشگاه‌های هندی ٤٥ درصد از وجوه نفت خریداری شده از ایران را با استفاده از روپیه در حساب این کشور در بانک «یو سی او» هند ذخیره می‌کنند، اما ٥٥ درصد باقی آن پرداخت نشده باقی می‌ماند.

به گفته وزیر تجارت هند، موجودی حساب بازرگانی ایران در بانک یو سی او تا ١٦ مارس (٢٥ اسفند ماه ٩٣) معادل ٢.٨٦ میلیارد دلار بوده و بدهی پالایشگاه‌های هندی به ایران نیز تا ٢٨ فوریه گذشته نزدیک به ۶ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

در همین حال، وزارت دارایی تصمیم گرفته است تا اجازه دهد ماهانه حداکثر ١٠٠ میلیون دلار از حساب روپیه ایران در بانک یو سی او هند برای پرداخت کالاهای خریداری شده ایران از کشورهای ثالث مورد استفاده قرار گیرد.