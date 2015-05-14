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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۳۲

سفیر هند هدف حمله مسلحانه طالبان به هتل پارک پلاس بوده است

سفیر هند هدف حمله مسلحانه طالبان به هتل پارک پلاس بوده است

مسئولان افغانستان اعلام کردند طالبان با هدف حمله به سفیر هند حمله مسلحانه دیشب به هتل پارک پلاس را ترتیب داده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری در خصوص حمله مسلحانه طالبان که شب گذشته در کابل صورت گرفت گفت: هدف این حمله سفیر هند بوده است.

شب گذشته طالبان مسلح با حمله به هتل «پارک پلاس» در کابل، یازده نفر از جمله چند تبعه خارجی هندی و آمریکایی را کشتند.

احمد ضیا مسعود با حضور در محل حادثه گفت مهاجمان با هدف حمله به سفیر هند به این هتل حمله کرده اند.

سفارت آمریکا کشته شدن یک تبعه این کشور را تایید کرده است. «امر سینا»، سفیر هند نیز از کشته شدن چند تبعه هندی در این حمله خبر داد.

کد مطلب 2580719

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