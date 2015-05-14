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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۳۶

آذری:

هوشمندسازی مدارس سرگرم کردن دانش آموزان نیست

هوشمندسازی مدارس سرگرم کردن دانش آموزان نیست

شیراز - مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت: طرح هوشمندسازی مدارس در جهت سرگرم کردن دانش آموزان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا آذری ظهر پنج شنبه در همایش ملی هوشمندسازی مدارس در شیراز بیان کرد: کمبود  محتوای استاندارد در امر آموزش به عنوان یکی از بزرگترین مشکل در خصوص هوشمند سازی وجود دارد و به همین دلیل پس از گذشت یک قرن از عمر آموزش و پرورش، همچنان با روش‌های تدریس سنتی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در امر هوشمند سازی مدارس  قرار نیست دانش آموزان را سرگرم کنیم بلکه یادگیری در اولویت است، افزود: وجود یک معلم توسعه یافته به همراه محتوای صحیح آموزشی یکی  از شروط اصلی در امر هوشمندسازی است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس اضافه کرد: هوشمندسازی ابزاری برای تغییر روش تدریس از سنتی به نوین است که باید با حرکتی صحیح آن را هدف اصلی قرار دهیم.

آذری نبود انگیزه کافی در معلمان و نبود منابع مالی را از موانع هوشمندسازی در مدارس دولتی برشمرد و تصریح کرد: مدارس به اندازه کافی پول برای خرید ابزار و محتوا ندارند و همین موضوع باعث شده روند هوشمند سازی به کندی پیش رود.

وی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش باید بسته‌های تشویقی برای مدارس غیردولتی برای اجرای طرح هوشمندسازی و بودجه لازم برای تهیه محتوای استاندارد ارائه کند تا شاهد ارتقا در این زمینه باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: در حال حاضر به جای اجرای هوشمندسازی در کلیه مدارس فارس، تنها یک مدرسه در هر نواحی از شیراز را به عنوان پایلوت انتخاب کردیم و با حمایت از آنها هر ساله تعداد دیگری از مدارس به این طرح می‌پیوندند.

کد مطلب 2580721

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