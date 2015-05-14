تقی زاده مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گل گهر سیرجان، با حضور استاندار کرمان، مدیرعامل بانک سپه کشور و جمعی از مقامات و مسئولین؛ ناصر تقی زاده پس از ۱۰ سال مجددا به عنوان مدیر عامل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر منصوب و مشغول به کار شد.

پس از تلاوت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید محمود حسینی امام جمعه شهرستان سیرجان طی سخنانی ضمن توصیه حضار به تقوای الهی، هدف از کار و تلاش و تکاپو در دنیا را دستیابی انسان به کمال و توجه به ذات اقدس حضرت احدیت اعلام کرد.

شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس نیز خواسته مردم سیرجان از مدیران گل گهر را جلوگیری از خام فروشی، استفاده از نیروهای خلاق بومی اعلام کرد و خام فروشی را توهین به شعور مردم دانست.

وی تقی زاده را مدیری توسعه نگر اعلام کرد که باید به صورت جدی در زمینه انتقال آب ورود پیدا کند.

جلال مآب نیز با اعلام آمار و ارقامی عملکرد ۵.۵ سال مدیریت خود در معدن گل گهر اتمام طرحهای نیمه تمام، افزایش تولید، بحث ارزش افزوده، بحث دانش پژوهی و امور تحقیقاتی و ورود معدن گل گهر را توسعه اجتماعی موفقیت آمیز خواند و این موفقیت را در مرهون هماهنگی و همکاری سهامداران، مدیران، معاونین و همه کارگران دانست.

استاندار کرمان نیز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، انسجام و وحدت را یکی از مهم ترین ارکان توسعه و مثلث توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: با نزاع و درگیری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.

علیرضا رزم حسینی ضمن قدردانی از مدیران استان کرمان و جلال مآب مدیر سابق معدن گل گهر ابراز داشت: باید فرهنگ قدردانی را نمادینه کنیم و به بزرگان توهین نکنیم و آنان را ارج بنهیم.

وی با اشاره به شرایط حاضر خطاب به تقی زاده ابراز داشت: باید معدن گل گهر به مشارکت ها ی اجتماعی در قبال شهرستان و استان کرمان پای بند بوده و با هماهنگی و ارتباط با سهامداران معدن گل گهر نسبت به کارآفرینی و ایجاد اشتغال و طرحهای توسعه ای نیمه تمام اقدام کند.

مدیرعامل بانک سپه نیز گل گهر امروز را نمونه ای از توسعه متوازن دانست که روز به روز بر ابعاد توسعه ای آن افزوده می شود.

تقوی نژاد ضمن بزرگداشت همت گذشتگان که باعث توسعه این معدن عظیم شده اند این معدن را تلفیقی از دانش و همت جهادی خواند و ابراز داشت باید با نگاه به سیاست های اقتصادی و مقاومتی در جهت رشد اقتصاد کشور کوشا باشیم.

مدیرعامل معدن گل گهر نیز طی سخنانی اعلام کرد: از اینکه بار دیگر در جمع کارگران و کارمندان و مدیران معدن گل گهر عهده دار مسئولیت شده است به خود می بالد و با گرامیداشت یاد شهدا؛ تاکید کرد: امروز بر تمامی مدیران صنعتی و اقتصادی واجب است در جبهه اقتصادی با توجه با تاکیدات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید بطور جدی فعالیت کنیم.

ناصر تقی زاده ادامه داد: همانطور که مدیران سابق این معدن در راستای تکمیل طرحهای نیمه تمام کوشیده اند نسبت به اجرا و تکمیل پروژه ها اقدام خواهم کرد.

وی بازار امروز سنگ آهن را در کمترین قیمت ممکن اعلام کرد و اظهار داشت: با بررسی تمام جوانب این مسئولیت خطیر را عهده دار شده ام و این در شرایطی است که وضعیت شرکتهای فولادی چندان خوب نیست.

تقی زاده با اعلام استان کرمان به عنوان بهشت معادن از راه اندازی بخش اکتشافات در این معدن سخن گفت و ادامه داد: باید بتوانیم معادنی را که دارای توجیه اقتصادی هستند اکتشاف کنیم.

وی نسبت به موضوع رسالت اجتماعی معدن گل گهر در قبال مردم سیرجان پرداخت و ابراز داشت: گل گهر یک بنگاه اقتصادی است که بر مبنای سود و زیان اداره می شود اما با تعاملی که با سهامداران خواهیم داشت در قبال رفاه شهروندان سیرجانی که خدمت به آنان را برای خود افتخاری می دانم؛ کوتاهی نخواهیم کرد.

مدیرعامل گل گهر ادامه داد: اولویت به کارگیری اشتغال نیروها بومی گرایی است و همچنین در انتخاب مدیران اولویت با افراد متخصص؛ متعهد و بومی است.

در پایان مراسم از تلاشهای ۵.۵ ساله محمد جلال مآب تقدیر به عمل آمد.