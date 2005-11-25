همايش طبيعت از منظر قرآن در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه مهر در مشهد ، در اين همايش كه با هدف شناخت آثار و جلوه هاي طبيعت در قرآن برگزار شد 30 مقاله برتر از ميان دويست مقاله ارسالي پذيرفته و در همايش ارائه شد .

اين همايش با حضور 30 مهمان خارجي برگزار شد كه بخش اعظم آنها از آسيا ، اروپا و آمريكا به كشورمان آمده بودند تا بواسطه حضور انديشمنداني از چهار گوشه جهان اين هم انديشي با ارائه آثار و نظرات گوناگون همراه باشد .

در ادامه اين همايش قرار است پانزدهم و شانزدهم ماه جاري همايش طبيعت در هنر شرق در يزد برگزار شود .

به گزارش "مهر" اين همايش به همت فرهنگستان هنر و موسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس و در تالار اجتماعات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس برگزار شد .