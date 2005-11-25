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۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۱۶

همايش طبيعت از منظر قرآن در مشهد برگزار شد

همايش يك روزه طبيعت از منظر قرآن در مشهد بكار خود پايان داد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه مهر در مشهد  ، در اين همايش كه با هدف  شناخت آثار و جلوه هاي طبيعت  در قرآن  برگزار شد 30 مقاله برتر از ميان دويست مقاله  ارسالي پذيرفته  و در همايش ارائه شد .

 اين همايش با حضور 30 مهمان خارجي  برگزار شد كه بخش اعظم آنها از آسيا ، اروپا و آمريكا به كشورمان آمده بودند تا بواسطه حضور  انديشمنداني  از چهار گوشه جهان اين هم انديشي با ارائه آثار  و نظرات گوناگون همراه باشد .

 در ادامه اين همايش قرار است پانزدهم و شانزدهم ماه جاري  همايش طبيعت  در هنر شرق در يزد برگزار شود .

به گزارش "مهر" اين همايش به همت فرهنگستان هنر  و موسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس  و در تالار اجتماعات  بنياد پژوهشهاي اسلامي  آستان قدس برگزار شد .

کد مطلب 258074

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