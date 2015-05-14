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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۳۵

در روز شلوغ نمایشگاه بیست و هشتم؛

وزیر اطلاعات در نمایشگاه کتاب شعری از نیما خواند

وزیر اطلاعات در نمایشگاه کتاب شعری از نیما خواند

وزیر اطلاعات امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در نمایشگاه کتاب تهران حضور یافت و ضمن بازدید از این نمایشگاه، در یکی از غرفه‌ها کتابی شامل مجموعه از شعرهای نیمایوشیج را به دست گرفت و شعری از وی را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد علوی وزیر اطلاعات صبح امروز در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) محل برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یافت و در نشستی با ناشران و پدیدآورندگان کتاب که به میزبانی سیدعباس صالحی رئیس نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد، شرکت کرد.

وی پس از این جلسه، در شبستان محل استقرار ناشران عمومی نمایشگاه کتاب تهران حضور یافت و به بازدید از غرفه های واقع در راهروی ۱۰ پرداخت. وزیر اطلاعات از غرفه‌های موزه عبرت، منیر، مهتاب، مهدی رضایی (پرکاس)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مهدیار جوان، مهر امیرالمومنین، مهر زهرا(س)، مهراج، مهراد، موسسه انجمن قلم ایرانیان امروز، مهرانگیز، نسل منتظر، اندیشه آبی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی، و انتشارات انقلاب اسلامی دیدن کرد.

علوی در این بازدید به گپ و گفت با ناشران و غرفه داران پرداخت و در غرفه انتشارات «مهراج»  هم کتابی شامل مجموعه ای از اشعار نیما یوشیج را به دست گرفت و رو به دوربین های تلویزیونی، شعری از پدر شعر نوی ایران خواند.

وزیر اطلاعات ظهر امروز مصلی محل برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را ترک کرد.

کد مطلب 2580742

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