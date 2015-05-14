به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از بازی استقلال و پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: ابتدا دو مطلب را عرض کنم و بعد شروع کنم به صحبت کردن. از آقای علی نظری و محمود بابایی تشکر می کنم که برای استقلال بی هیچ چشمداشتی زحمت کشیدند و در مسائل مالی هم به ما کمک کردند. سال گذشته هیچ وقت از ایشان تشکر نشد. از مدیران خودرو هم تشکر می کنم که قرار است در پایان این دیدار به دو بازیکن هدیه بدهند و من به آنها گفتم بهتر است به یک خبرنگار و یک داور هم خودرو هدیه شود.

وی افزود: در بحث اخلاقی و در رابطه با بازی باید یک معذرت خواهی کلی از طرفداران استقلال داشته باشم. آنها که شب و روز و در سرما و گرما با ما بودند و ما نتوانستیم آنچه لیاقتشان بود را به آنها بدهیم. هواداری که با وجود سرما و گرما به ورزشگاه می آمد و ما شرمنده اش شدیم و از این بابت عذر می خواهم. یک تشکر ویژه هم از بازیکنان دارم. شاید فردا وقت نشود. از دوستان در کمپ استقلال و کارمندانی که ماه ها حقوق نگرفته اند هم تشکر می کنم و از تیم پشتیبانی. از آقای افشارزاده هم تشکر می کنم و همین طور از آقای سبک‌دست. شاید در این شش ماه گذشته آنگونه که می خواستیم پول تزریق نشد اما در این خصوص هیچگونه کوتاهی صورت نگرفت.

قلعه نویی ادامه داد: امیدوارم چون بازی دربی حساسیت بالایی ندارد یک بازی زیبا ببینیم. خوشحالم از اینکه برانکو مربی اخلاق‎مداری است. ایشان زمانی که ایشان مربی تیم ملی بودند الگو بودند و من خوشحالم که به ایران برگشته اند. پرسپولیس تیم خوبی است و این روزها درگیر جام باشگاه هاست. در این سه - چهار روز که از شکست ما مقابل تراکتورسازی می گذرد، روی مسائل روحی-روانی کار کرده ایم و با بزرگان تیم جلسه داشتیم و امیدوارم که بازی هم باکیفیت باشد و هم برد خوبی داشته باشیم.

دربی جنگ هافبک هاست. به نظر شما آیا امید ابراهیمی و جاسم کرار می توانند این جنگ را ببرند؟

قلعه نویی در پاسخ به این سئوال گفت: خط میانی یک کمربند است. ما روی این مساله کار کرده ایم. باید آقای نوری را مهار کنیم. حرکت های ایشان را آنالیز کرده ایم و باید بگویم بازیکن خطرناکی است. اگر بتوانیم پل ارتباطی پرسپولیس را قطع کنیم، موفق می شویم.

استقلال به هنگام سانتر روی تیر دوم نقاط خالی فروانی دارد. نظرتان را در این خصوص بیان کنید.

قلعه نویی گفت: اگر آنالیز منصفانه باشد مشکلی نیست. دو حرف جواب ندارد: حرف حق و حرف اراجیف. کارشناسی برنامه ۹۰ در این خصوص درست بوده است. من خیلی از برنامه های ۹۰ را نمی بینم چون دیگر سنم نمی کشد بیدار بمانم. حتما وقتی این نتایج را کسب کردیم اشکلاتی بوده است. چه کسی باور می کرد رئال مادرید در شهر خودش نتواند نتیجه بگیرد.

سرمربی استقلال با پشتیبانی از هافبک جوان تیم خود ادامه داد: من واقعا شرمنده امید ابراهیمی هستم. ابراهیمی بازیکنی بود که به اندازه چند بازیکن تعصب داشت و تلاش کرد. هم آقای مگویان و هم ایشان دریافتی ۸۰ میلیونی داشتند. با این حال ادا در نیاوردند و بازی کردند. امید می تواند الگو باشد. بعضی از بازیکنان می گویند تعویضی نمی توانند به میدان بروند. دیروز دیدید که چیچاریتو، بهترین بازیکن چند هفته اخیر رئال، با بازگشت کریم بنزما نیمکت نشین شد. متاسفانه رفتارهای غلط بر فوتبال ما حاکم شده است. لمپارد را مورینیو نخواست و رفت منچسترسیتی. بارها در فوتبال روز دنیا این اتفاق می افتد.

قلعه نویی گفت: فقط یک صحنه را بگویم. ما در دقیقه ۹۳ بازی با تراکتور با نتیجه ۴ بر یک عقب بودیم و ابراهیمی گوشه زمین تکل می زد و می جنگید. رفتار پهلوانی در فوتبال ما گم شده است. بازیکنی که سه میلیارد می گیرد و خود را استقلالی معرفی می کند و آن وقت امید ابراهیمی فقط یک دریافتی کوچک داشته است. امید ابراهیمی انسان بسیار والایی است. اگر من در فوتبال شرمنده کسی باشم شرمنده امید ابراهیمی هستم.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر شعارهای تماشاگران در بازی با تراکتورسازی گفت: این حرکت خودجوش بود. ما که معذرت‎خواهی کردیم و مسئولیت شکست ها را هم گردن گرفتیم.

خبرنگاری پرسید تشکر شما به خاطر آخر فصل است و یا خداحافظی که قلعه نویی در پاسخ گفت: تشکر وظیفه من است.

حسنی خو گفته استقلالی ها بعد از شکست راه می رفتند. در این خصوص چه نظری دارید؟

قلعه نویی گفت:در سفری که برای جام باشگاه های آسیا برای بازی با نیروی هوایی به عراق رفتیم با ایشان صحبت می کردم و متوجه شدم نگاه فوتبالی بالایی دارند. ایشان در فدراسیون مسئولیت دارند و از فوتبال دور نیستند. ایشان با فوتبال آشنا هستند و به قول بیک زاده ما آرامش نداشتیم و همین عدم آرامش باعث شکستمان شد.

قلعه نویی ادامه داد: بارسلونا ۱۰۸ کیلومتر در بازی با بایرن دوید. آمار دوندگی ما مقابل تراکتور سازی ۱۰۶ کیلومتر بوده که این را علم می گوید و نه نگاه سنتی. از گروه آنالیز هم در این خصوص تشکر می کنم . آن آدم هایی که می گویند استقلال مشکل بدنی دارد اشتباه می کنند و بروند به آمار نگاه کنند.