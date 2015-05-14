لزوم همگرایی فعالان فرهنگی در فضای مجازی/ زیرنظر قرارگاه کار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کشاورزی پیش از ظهر پنجشنبه در چهارمین هم‌اندیشی تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد به اهمیت شبکه‌های مجازی اشاره کرد که از آن به زندگی دوم تعبیر می‌شود.

وی در تحلیلی از نگاه راهبردی آمریکا به فضای مجازی، گفت: فضای مجازی راهبرد حکمرانی در دنیا است و برای آن هزینه‌های کلانی می‌شود.

کشاورزی با تشریح تأثیرات مخرب شبکه‌های اجتماعی از زوایای متعدد، به بررسی این تأثیر در بعد فرهنگی پرداخت و افزود: هویت فردی از شبکه‌های اجتماعی تأثیر می‌پذیرد و تعارض‌های ساختاری و دوگانگی هویت در فرد ایجاد می‌کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی، آسیب‌های مختلف در حوزه خانواده، رشد طلاق، کاهش ارتباطات میان اعضای خانواده، کاهش صله رحم، آسیب‌های روحی و روانی، تغییر گذران اوقات فراغت، تغییر پوشش و طرز گفتار، شکل گیری گروه‌های بزهکار و تبهکار، ذائقه سازی و... را از دیگر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی ذکر کرد.

انتقاد از عدم نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای

وی با انتقاد از عدم نظارت بر توزیع بازی‌های رایانه‌ای اظهار کرد: برخی از بازی‌های رایانه‌ای در ۷۰ کشور دنیا ممنوع است ولی در کشور ما به راحتی تکثیر و در بازار توزیع می‌شود و کسی با آن کاری ندارد و در فضای مجازی دانلود می‌شود.

کشاورزی با اشاره به تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سال ۹۰ بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای فرهنگ سازی و آموزش عمومی، جریان‌سازی در فضای مجازی و... تأکید کرد و افزود: این فعالیت‌ها باید زیرنظر یک قرارگاه مشخص باشد.

وی تأکید کرد: فعالان زیادی از دانشجویان و طلاب در فضای مجازی حضور دارند ولی همگرایی آنها خیلی کم است و در برخی جاها واگرایی مشاهده می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اگر قبول کردیم فضای مجازی فضای جنگ است، پس باید قرارگاه و فرماندهی و برنامه داشته باشیم تا بدانیم در چه جهتی فعالیت کنیم.