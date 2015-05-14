اتکا به درآمدهای نفتی موجب غفلت از صنعت گردشگری در ایران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرکوند ظهر پنج شنبه در کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری لرستان در محل دانشگاه لرستان اظهار داشت: امروز صنعت گردشگری در دنیا به عنوان یک صنعت شناخته شده مطرح است.

وی با بیان اینکه در زندگی روزمره فعالیت های دسته جمعی اعم از انتفاعی و عمومی اگر جنبه اقتصادی پیدا کند منجر به ایجاد صنعت می شود، افزود: صنعت مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارها بوده و صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپا با سایر صنایع متفاوت است.

نرخ رشد صنعت گردشگری بالای ۲۰ درصد بوده است

شیرکوند با بیان اینکه هر صنعتی در دنیا نرخی رشدی دارد که میانگین نرخ رشد همه صنایع پنج تا شش درصد است افزود: این در حالیست که نرخ رشد صنعت گردشگری طی ۵۰ سال گذشته بالای ۲۰ درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری رابطه مستقیمی با رشد تکنولوژی دارد افزود: فرد برای کسب درآمد از این صنعت در ۵۰ سال پیش باید ۱۰ ساعت کار می کرد ولی اکنون با پنج ساعت کارکردن هم علاوه بر تامین معیشت، مازاد درآمد هم دارد.

شیرکوند ادامه داد: طی پنجاه سال گذشته درآمد حاصل از صنعت گردشگری از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ رسیده است که این افزایش درآمد جهش بزرگی در این صنعت محسوب می شود.

گردشگری در کشور صنعت مغفول و رها شده ای است

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری در کشور ما صنعت مغفول و رها شده ای است گفت: مهم ترین دلیل غفلت از این صنعت در کشور این است که ایران کشوری متکی به درآمدهای نفتی است.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی با یادآوری اینکه همواره دغدغه ما این بوده که از اقتصاد نفتی خود نجات بدهیم افزود: اقتصاد مبتنی بر نفت برخی افراد را به افراط کشانده است به طوریکه وقتی دولتی خزانه خود را از محل فروش نفت پر می کند دیگر به فعالیتهای دیگر توجهی ندارد.

شیرکوند با بیان اینکه سهم مالیات نیز در درآمدهای کشور ضعیف است یادآور شد: طی سالهای گذشته نفت هزینه های کشور را تامین کرده تا کمتر به صنعت گردشگری به عنوان صنعتی درآمدزا توجه شود و این حوزه بیشتر جنبه تفنن داشته است.

وی با یادآوری اینکه صنعت گرشگری درآمدزا و اشتغالزا است تصریح کرد: اگر گردشگری به صنعت تبدیل شود می تواند زیربخشهای خود را راه اندازی و فعال کند.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی افزود: از سوی دیگر در کشور ما نزد برخی افرد باور غلطی حاکم است که گردشگری با هنجارهای دینی و عرفی مغایرت دارد در صورتیکه در دین مبین اسلام و آیات قرآن به سفرکردن تاکید فراوانی شده است.

لزوم توجه به تقویت سرمایه اجتماعی

شیرکوند با تاکید بر اینکه باید به صنعت گردشگری به مانند سایر صنایع روی بیاوریم بیان داشت: برای رشد و توسعه اقتصاد پایدار در یک کشور باید سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از جمله گردشگری صورت گیرد.

وی با یادآوری اینکه در ادبیات اقتصادی دنیای جدید سرمایه گذاری مهمی که مورد توجه گرفته بحث سرمایه اجتماعی است افزود: بسیاری از صاحب نظران معتقدند اگر کشوری سرمایه اجتماعی نداشته باشد نمی تواند از بقیه سرمایه ها هم بهره برداری کند.

شیرکوند ادامه داد: منظور از سرمایه اجتماعی این است که در فضای عمومی اقتصاد کشور شرایطی ایجاد شود که تمام فعالان اقتصادی نسبت به فعالیتی که می خواهند انجام دهند اعتماد و اطمینان لازم را پیدا کنند.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی خطاب به استاندار و مدیران استان لرستان گفت: سرمایه اجتماعی استان باید تقویت شده و بروکراسی های اداری برداشته شود تا فضای کسب و کار رونق پیدا کند.