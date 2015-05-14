رهبر انقلاب نشر ایران را بدون روتوش دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی، وزیر اطلاعات با سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه در دفتر ریاست نمایشگاه در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد.

سید محمود علوی در این نشست با بیان اینکه گرایش مردم به مذهب مخصوص یک عده خاص نیست، گفت: این گرایش‌ها در زندگی مردم ایران وجود دارد. شخصی در فاز پهلوانی و قهرمانی، فردی در عالم پژوهش و تحقیق یا شخصی در زمینه کار اقتصادی، هر کدام به یک صورت دین را در زندگی خود دارد. هنرمند نیز دین و مذهب را به گونه‌ای در زندگی‌اش نمود می‌دهد.

وی افزود: امسال در بولتن یکی از نهادها نوشته بودند عناوین چاپ شده در سال ۱۳۹۳ بیشتر بوده اما شمارگان در مجموع کمتر شده است. سال گذشته وضعیت اقتصادی به صورتی نبود که مردم به راحتی کتاب خریداری کنند که این امر عامل موثری در شمارگان کتاب به‌شمار می‌آید، با این حال مهم‌تر از شمارگان، تعداد عناوین آثار است.

وزیر اطلاعات اظهار کرد: کتاب باید با زندگی مردم عجین شود و به صورت واقعی در سبد کالاهای فرهنگی جامعه قرار گیرد. برگزاری نمایشگاه کتاب از اقدامات مهمی است که در توسعه فرهنگ کتابخوانی نقش اساسی دارد.

سید عباس صالحی رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز با اشاره به دیدار دو نیم ساعته مقام معظم رهبری از نمایشگاه اظهار کرد: ایشان نشر ایران را بدون روتوش دیدند؛ در بخشی که نشر نی، چشمه، مرکز، ققنوس، ثالث، قطره، نگاه، سوره مهر و مرکز نشر آثار امام خمینی(ره) و دیگر ناشران حرفه‌ای حاضر بودند.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: رهبر معظم انقلاب در بخش راهروها تاکنون حروف «س» و «ش» را ندیده بودند که اتفاقاً از تنوع خوبی برخوردار بود و هم ناشران شهرستانی و دیگر ناشران با موضوعات مختلف حاضر بودند. اشخاص و ترکیبات و موضوعات متفاوت ویژگی قابل توجهی به این بخش داده بود و حتی فردی با شمایل هنری در حوزه سینما از ایشان تقاضای چفیه کردند که فضای معنوی جالبی را ایجاد کرد.

صالحی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۷۲ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه موجود بود که امسال ۱۱ درصد رشد عنوان داشتیم. با این حال در حوزه شمارگان طبیعی است که کاهش دیده شود.

امیرمسعود شهرام‌نیا، قائم‌مقام و معاون اجرایی نمایشگاه کتاب نیز در این نشست گفت: ایران با ۹۶۰ هزار عنوان جزو ۲۰ کشور اول دنیا به شمار می‌آید که با تقسیم آن در بازه زمانی ۳۵ ساله به رده ۱۸ یا ۱۹ دنیا می‌رسید.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «خواندن، گفت‌وگو با جهان» از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.