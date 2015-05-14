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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

پروفسور فلیپ بیرلینگ:

پیشرفتهای ایران در زمینه پیوند کبد در سطح عالی است

پیشرفتهای ایران در زمینه پیوند کبد در سطح عالی است

یاسوج - مدیرعامل سازمان انتقال خون استان مرکزی فرانسه گفت: ایران پیشرفت های زیادی در زمینه های پیوند کبد و مغز استخوان داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور فلیپ بیرلینگ در حاشیه کنگره بین المللی خون در یاسوج افزود: می توان گفت ایران به سطحی عالی در جهان رسیده و تقریبا با کشورها اروپایی هم سطح است.

وی همچنین در خصوص علل بروز بیماری های خونی گفت: طبق آمار منتشره در طی سال های گذشته، متاسفانه بیماری های خونی افزایش زیادی داشته اند.

پروفسور فلیپ بیرلینگ علل اصلی این مسئله را ناشناخته دانست و افزود: مواد سمی موجود در محیط زیست می تواند یکی از علل آن باشد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون استان مرکزی فرانسه عنوان کرد: در حال حاضر ما در مرحله درمان قرار داریم نه پیشگیری به طوری که پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه درمان این بیماری ها داشته ایم.

وی همچنین گفت: در بازدیدهایی  که از بیمارستان های ایران داشته ام، وضعیت این بیمارستان ها را بسیار خوب دیده ام.

کد مطلب 2580782

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