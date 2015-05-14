مدیریت مصرف جهت جلوگیری ازکمبود انرژی در آذربایجان شرقی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پورمهدی پنجشنبه در سومین سمینار مدیریت مصرف برق در تبریز با بیان این که مدیریت مصرف برق مهم‌تر از تولید آن است، گفت: افزایش مشترکان و تقاضای در کنار فرآیند هزینه بر تولید نیروی برق، لزوم مدیریت مصرف برای جلوگیری از بروز بحران کمبود انرژی برق در استان امری اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت کلان استان در حمایت از سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاه‌های کوچک و استفاده از انرژی‌های پاک تصریح کرد: هرچند سال گذشته آذربایجان شرقی سه درصد بیش از سایر استان‌های کشور کاهش مصرف برق داشته اما تداوم برنامه ‌ریزی‌ ها و اجرای طرح‌ های مدیریت مصرف در این حوزه باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نقش صنایع و ادارات را در مدیریت مصرف بهینه انرژی برق اظهار داشت: مجموع این اقدامات ضمن کاهش ساعات خاموشی به حداقل های ممکن، زمینه را برای تامین نیاز برق مشترکان بدون افزایش ظرفیت تولید فراهم خواهد کرد.

پورمهدی در بخش پایانی سخنان خود اقداماتی چون مدیریت تعطیلات و تعمیرات تابستان، تامین برق توسط خود واحدهای صنعتی، ایجاد نیروگاه‌های کوچک و استفاده از ماشین ‌آلات کم‌ مصرف را از دیگر عوامل موثر در کاهش مصرف برق برشمرد و گفت: رعابت این موارد امری است که باید مورد توجه همه اقشار قرار گیرد و لازمه آن فرهنگ سازی و مدیریت مناسب در این خصوص است.