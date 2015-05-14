باید از مظلومان یمن حمایت کنیم/ انتقاد از سکوت مجامع بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی صبح پنج‌شنبه در دیدار حجت الاسلام معزی نماینده ولی فقیه در هلال احمر و همچنین دکتر ضیایی رئیس و اعضای شورای معاونین جمعیت هلال احمر ایران با تشکر از فعالیت‌های گسترده این مرکز، گفت: خدمات شما نسبت به محرومان و ضعفا و مسلمانان جهان قابل تقدیر است و اسباب رضایت خداوند متعال خواهد بود.

وی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تأسف بار یمن افزود: همه دنیا و مجامع بین المللی در برابر ظلمی که به مردم یمن می‌شود خواب هستند؛ یا خودشان کمک به ظالم می‌کنند و یا با سکوتشان جنایت ستمگران را تأیید می‌کنند. دروغ می‌گویند که از حقوق بشر دفاع می‌کنند.

استاد برجسته حوزه افزود: امروز مجامع به اصطلاح مدافع حقوق بشر از ظالم دفاع می‌کنند و به نظر می‌رسد که گوش مردم دنیا امروز کر شده است.

وی با انتقاد از مدعیان دموکراسی تصریح کرد: حرف‌های دموکراسی و حمایت از مردم دروغ است و آنها به دنبال مقاصد سیاسی خود هستند و هر قدر ملت‌ها بمیرند برای آنها اهمیتی ندارد.

آیت الله صافی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران باید باعث افتخار شیعیان و مسلمین باشد و به حمایت از ملت‌های مظلوم بپردازد، افزود: در حدی که بتوانیم باید به حمایت از مردم یمن بپردازیم و این مسئله سبب رسوایی غرب است.

وی در ادامه با تقدیر از ارسال کشتی نجات به یمن افزود: مردم بی‌دفاع یمن چه گناهی دارند که کوچک و بزرگ و زن و مرد آن‌ها، همه باید قربانی تجاوزات سعودی‌ها باشند؟! چرا کشورهای اسلامی به داد مظلومین یمن نمی‌رسند؟ چرا نمی‌گذارند کمک‌های مردمی به بیماران و محرومان آنجا برسد؟

آیت الله صافی گلپایگانی ضمن تقدیر از کمک‌های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به مردم یمن، گفت: امروز ندای حمایت از مظلومین از جمهوری اسلامی بلند می‌شود. این برای هلال احمر ایران افتخار است که در همه جا حضور دارد و به وظیفه انسانی خود عمل می‌کند.

وی در پایان این دیدار ضمن آرزوی توفیق برای حاضران در جلسه اظهار داشت: من از شما و همکارانتان و همه اعضای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی تشکر می‌کنم؛ بدانید اجر و پاداش شما با خداوند متعال است. مردم شریف ایران هم قدردان شما خواهند بود و با شما همکاری می‌کنند.

در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام معزی گزارشی از فعالیت و برنامه‌های جمعیت هلال احمر ارائه کرد.