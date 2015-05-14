به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد عالی سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن گفت: مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات عصر روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه با حضور ریاست محترم جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، جامعه قرآنی و شرکت کنندگان بیش از ۷۵ کشور جهان در سالن اجلاس سران آغاز می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف با بیان اینکه این مسابقات در دو رشته حفظ کل و قرائت برگزار می شود، گفت: مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات عصر روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه با حضور رئیس جمهور برگزار می شود و رقابت های این مسابقات تا روز ۳۱ اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه ۸۶ کشور جهان برای شرکت در این دوره از مسابقات اعلام آمادگی کردند و به لحاظ فنی و تخصصی نیز نمایندگانشان تایید شده اند افزود: امیدواریم هیچ مانع و مشکلی برای حضور تمامی شرکت کنندگان به وجود نیاید ، اما پیش بینی می شود حافظان و قاریان بیش از ۷۵ کشور شامل ۱۲۰ حافظ و قاری در این مسابقات حضور یابند.

حجت الاسلام محمدی اضافه کرد: نمایندگان جمهوری اسلامی ایران دراین دوره از مسابقات در رشته قرائت حسن دانش از استان یزد و در رشته حفظ حجت الاسلام رجبی از استان خراسان رضوی هستند.

رئیس ستاد عالی سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با اشاره به اینکه مدیریت و نظارت فنی این دوره از مسابقات توسط ۲۲ داور شامل ۱۲ داور ایرانی و ۱۰ داور خارجی انجام خواهد شد افزود: سه نفر نیز به عنوان هیات رئیسه شامل راهنما، هادی حفاظ و ناظر مسابقات حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در کنار این دوره از مسابقات بین المللی قرآن، نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی با حضور پژوهشگران بیش از ۱۰ کشور جهان، ششمین همایش تجلیل از بانوان فعالی قرآنی با شرکت بانوان قرآنی ایران و هفت کشور جهان ، ۶۰ محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان مصری و اندونزیایی و ۵۰ کارگاه آموزشی ویژه اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.